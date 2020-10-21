又一個縣市淪陷！民航局證實南投曾有違法直昇機偷飛

最近接連在新北淡水、台東查獲R22私人直升機違法飛行，今天媒體報導，南投縣名間鄉9日也有R22偷飛情形。對此，交通部民航局表示，南投確實有違法紀錄，但無法證實該報導到的直升機就是民航局所掌握的那架。

媒體報導，本月9日有民眾在自家果園工作時，聽見轟隆巨響，抬頭一看發現R22直升機緩緩地從天上畫過。

對此，民航局經掌握後，發函請各地警方協助監控的直升機中，確實有直升機放置於南投，但民航局無法證實就是報導提到的直升機。

民航局說，目前由警方協助監控的直升機，只要發現有違法活動，警方通報後，民航局會立即移請檢察官偵辦。所謂違法活動，不以起降為限，直升機旋翼轉動，即屬違法。

交通部民航局先前曾表示，在淡水發生R22直升機違法飛行後，民航局除將該案移送檢方偵辦並迅速找到當事人、查扣航空器，由於直升機與超輕載具違法飛行嚴重威脅飛安，民航局也同時發函警政署、地方政府與各地警方，針對全台違法的直升機與超輕載具、超輕活動場所實施監控。一發現有違法活動，立即報請檢方偵辦。

民航局說，這波遭監控的違法航空器中，直升機有七架，其中北部一架，中部、南部與東部各兩架。違法超輕載具活動場所則有十處，估計場地內放置的違規超輕載具約在20架左右。

民航局表示，從2010至2014年，國內共發生18起重大超輕意外，共造成五人死亡、14人重傷，在民航局與地方政府、警方努力防範下，2015至2019事故率降至十起、三人死亡，但此類事故仍是飛安與國人生命財產重大威脅，因此，民航局除了每半年均會同地方政府、警方查處違法活動場所，也將超輕列為這一波的重點監控對象。