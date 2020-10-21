聽新聞
test
0:00 / 0:00
華航增班台中台北高雄飛香港 回程北中南自由選
中華航空今天表示，自11月起增加香港航線航班，提供桃園、台中、高雄每周共12班往返香港，並貼心為旅客推出「尊爵Flex」票價產品，凡購買台灣出發的港線機票，旅客可依旅行需求，返程航班可自由選擇桃園、台中、高雄，免改票互搭，讓行程組合更彈性便利，為疫情期間全台唯一提供港線至桃園、台中、高雄三點都可通，減少旅客往返舟車勞頓。
華航表示，台北(桃園)-香港CI909/CI901增為每周四班，新增台中-香港AE1817/AE1820每周一班，高雄出發航班則自10月19日起每周飛航一班。
華航說，持續配合各國邊境限制及防疫政策，檢視旅運需求調整航班。詳細航班資訊可透過華航官網及Mobile APP查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言