華航增班台中台北高雄飛香港 回程北中南自由選

許多人在30歲以前會去環遊旅行或新奇的體驗，讓自己的人生更加豐富。一名網友離職去西藏壯遊一年，但多年後卻看到朋友po文「什麼都沒變」，於是他好奇，「當年去壯遊的人，後來有因此而改變嗎？」。

2020-10-21 10:46