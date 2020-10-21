扯！台鐵通報不實竟讓2列車通過44公分斷軌 林佳龍怒了

普悠瑪翻車事故今天剛滿兩年，交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，未料卻發現5月19日台鐵第3218次成功站重大鐵道事故，該站南側出現44公分斷軌，還讓莒光號、普悠瑪列車通過斷軌處，卻未依SOP進行通報，林因此震怒。對此，台鐵尚未做出回應。國家運輸安全調查委員說，預計11月提出事實報告。

運安會報告指出，今年5月19日，台鐵3218次北上區間車，司機於行經西正線K204+295（半徑650公尺曲線段）時，發現重大撞擊異音，經成功站派員路線巡視，確認為西正線內軌斷裂。運安會接獲事故通報後，派出先遣調查人員，發現軌道斷裂高達44公分，依據運輸事故調查法即重大運輸事故範圍等規定，認定該案屬重大鐵道事故，即依法展開調查。該案預計11月提出事實資料報告，明年4月發布最終調查報告

交通部表示，根據台鐵就5月19日斷軌事件初步調查，涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失，台鐵日前向交通部報告後，林佳龍指示五點，包含台鐵務必全力配合運安會調查，誠實為上策，如再有隱瞞，絕不寬貸；懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併全面檢討相關責任。

同時，林佳龍指示，針對519事件成立檢討專案，檢視鋼軌檢修作業流程及通報機制，並落實相關人員布達及訓練；針對運安會要求對全台的彎道鋼軌加強檢查，台鐵應於最快時間內完成，並向交通部及運安會報告檢修及改善情形；只有安全，才有台鐵，台鐵務必記取教訓、痛定思痛，否則難以重建人民信任。

對此，運安會主委楊宏智今在立法院交委會接受媒體聯訪時表示，台鐵一開始確實只有通報3到4公分斷軌，「已經夠嚴重了」，即刻到成功站調查，結果發現斷軌更長，「驚嚇到我們」，後來把物證帶回會上，給專業單位測試，看結構件損傷程度。

楊宏智說，後面有兩列車通過，存在潛在風險，而且「風險層度蠻高」，事發兩天後運安會直接去關切。