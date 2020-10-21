離職去西藏壯遊能改變人生？ 她曝悲慘下場 網：沒改變也值得

許多人在30歲以前會去環遊旅行或新奇的體驗，讓自己的人生更加豐富。一名網友離職去西藏壯遊一年，但多年後卻看到朋友po文「什麼都沒變」，於是他好奇，「當年去壯遊的人，後來有因此而改變嗎？」。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，約2012年時臉書開始出現很多「30歲前一定要做的事，不做會後悔」之類的文章，他有位女性朋友當時就被吸引想「去印度壯遊」，原po本以為對方在開玩笑，沒想到對方工作了兩年後就離職拿了所有存款去西藏壯遊一年，且她認為去窮遊、壯遊人生就會改變，回台灣後就會有不一樣的人生。

直到多年後原po看到朋友寫了一篇文，表示當年旅行的記憶越來越模糊了，「壯遊時很多的想法也都被現在的現實生活給消耗殆盡」，前幾年還可以很自豪地說，旅行後我很多價值觀都改變了，但「現在很多物慾又恢復了」，「誰知道環遊世界對我的人生會有什麼影響，我的一生又還沒有結束」。

從文章中，原po看到了一點淡淡的哀傷，當年花光積蓄去環遊世界當下雖然很舒暢，但回到台灣什麼都沒改變，工作年資還比別人少了一年，回台灣也沒有因此找到更好的工作繼續領著低薪，只能看著當年旅遊的照片，緬懷當年的美好，於是他想問問網友們，當年去壯遊的人，人生是否有因此而改變。

此文一出，許多網友紛紛表示，「至少有得緬懷啊，工作上遇到一堆臨終抱怨自己人生沒有多走走的病人，眼神很空洞的，很可怕」、「如果可以，在外實際生活過一陣子體會不同的文化生活模式，體悟會比短期旅遊更不同」、「人家的人生不是只有工作賺錢，只為生存下去，至少有去嘗試改變追夢的勇氣」、「工作一年是沒什麼差…不過『機會』就難說囉」。

有網友分享壯遊回來的改變，「有朋友外文越來越好，現在在台積電那類等級的公司」、「認識有人去澳洲working Holiday（打工度假） 但是是寫程式的，後來去拿到美國綠卡」、「我朋友去澳洲當台勞一年，回台後苦讀3年當律師」、「我學歷都是土雞，因為熟悉那幾個城市才得以進外商，偶爾海外出差，我的世界從回來之後的確不同了」。

有網友則認為，不管回來後有沒有改變都沒關係，趁年輕時出去玩還是很值得，「個人覺得趁年輕出去玩不用改變或影響什麼的也值得」、「什麼沒學到也值得，年輕才要多體驗人生，老了沒辦法到處玩的個性時，反而適合專注工作，賺錢是為了花不是存在戶頭繳給建商還是養老院的」。