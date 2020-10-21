聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／印尼要求雇主負擔移工安置費 勞長：持續了解聯繫
印尼政府日前片面突然宣布自明年起輸出移工的護照簽證、來回機票、訓練費等費用，皆轉由雇主負擔，折合台幣約7萬到10萬元不等，引發雇主不滿，台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今下午預計「駐台北印尼經濟貿易代表處」表達抗議。對此，勞動部長許銘春說，已持續透過外交管道表達我方立場，盼相關規定適用能兼顧我國雇主權益跟移工工作機會。
許銘春今到立院衛環委員會進行「行蹤不明外籍移工對原住民勞工就業影響」專案報告，對於明年起印尼移工相關安置費用將改由雇主負擔，許銘春表示，印尼政府單方面宣布提高雇主負擔，不是只針對台灣，還包括新加坡、馬來西亞、香港等14個國家，勞動部已透過外交管道了解其他國家對這件事情的反應，據了解，截至目前為止，其他國家對新規定沒有表達意見，勞動部也會持續了解。
許銘春強調，勞動部會積極透過外交管道表達我方立場，希望相關新規定的適用，能兼顧我國雇主權益跟移工工作機會，若有新的具體結果，會隨時跟外界報告。
至於若新規定實施，勞動部是否會針對低收入、身心障礙的雇主給予補貼，許銘春說，要等台印雙邊就這件事有明確結論，關於協助雇主部分，勞動部都會審酌處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言