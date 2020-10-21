影／印尼要求雇主負擔移工安置費 勞長：持續了解聯繫

印尼政府日前片面突然宣布自明年起輸出移工的護照簽證、來回機票、訓練費等費用，皆轉由雇主負擔，折合台幣約7萬到10萬元不等，引發雇主不滿，台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今下午預計「駐台北印尼經濟貿易代表處」表達抗議。對此，勞動部長許銘春說，已持續透過外交管道表達我方立場，盼相關規定適用能兼顧我國雇主權益跟移工工作機會。

許銘春今到立院衛環委員會進行「行蹤不明外籍移工對原住民勞工就業影響」專案報告，對於明年起印尼移工相關安置費用將改由雇主負擔，許銘春表示，印尼政府單方面宣布提高雇主負擔，不是只針對台灣，還包括新加坡、馬來西亞、香港等14個國家，勞動部已透過外交管道了解其他國家對這件事情的反應，據了解，截至目前為止，其他國家對新規定沒有表達意見，勞動部也會持續了解。

許銘春強調，勞動部會積極透過外交管道表達我方立場，希望相關新規定的適用，能兼顧我國雇主權益跟移工工作機會，若有新的具體結果，會隨時跟外界報告。

至於若新規定實施，勞動部是否會針對低收入、身心障礙的雇主給予補貼，許銘春說，要等台印雙邊就這件事有明確結論，關於協助雇主部分，勞動部都會審酌處理。