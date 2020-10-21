影／33歲人妻6年不孕 中醫調理+助孕妙招喜送油飯

台中市33歲楊姓人妻結婚7年積極求子，飲食不忌口，在老公餵食下「幸福肥」，體重從不到60公斤飆破90公斤，月經失調，她積極求子，6年來打排卵針也無濟於事，直到去年求助中醫診所，透過中藥調理、局部埋線，加上配合醫囑飲食控制，成功減重10公斤，還因此自然受孕，近期順利生下一名小壯丁，開心送滿月油飯感謝中醫師林育誠診治。

蓮樺診所中醫師林育誠說，肥胖會使懷孕率下降，孕婦懷孕風險高，易有併發症，中醫調理有助於不孕夫妻提高受孕機率、順產。他建議，體重過重婦女想「好孕」，可以透過「助孕妙招」飲食控制，三餐正常吃，晚餐減少澱粉，飲食掌握不碰冰品、炸物，少碰澱粉、油質、糖類，多蔬菜，水果一天不要超過一拳頭大，宜選擇蘋果、芭樂、大番茄等。

楊姓人妻表示，她身高164公分，婚前體重不到60公斤，婚後因丈夫常帶她吃大餐，或買消夜回家吃，體重飆到91.5公斤，她積極求子，6年來打排卵針也無濟於事，去年初轉而到中醫診所調理身體助孕。

林育誠說，楊小姐剛就診時，體重過重，沒走幾步就很喘，有水腫、腹脹、月經失調，以中藥調理身體，加強新陳代謝、活血化瘀、促進血液循環，並配合飲食三餐正常吃，但晚餐不碰澱粉，不吃冰、炸物等，今年初，楊小姐瘦到81公斤，原本想繼續接受治療，後因發現自然懷孕，夫妻倆開心不已，防疫期間在家中待產，日前順利產下一名男寶寶。