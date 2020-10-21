台灣音樂珍貴錄音線上公開 上網聽陳達唱「思想起」

1968年4月5日，傳奇恆春民謠歌手陳達坐在恆春家中，手抱月琴唱起「思想起」。今天我們只要打開台灣音樂館的網站找到「台灣音樂珍貴錄音線上展」，就可以聽到他純樸卻深刻的歌聲，穿越半世紀的時空隧道依然感動人心。

10月27日是「世界影音遺產日」，國立傳統藝術中心所屬台灣音樂館在「重建台灣音樂史」的政策支持下，連續四年與國際接軌同慶「世界影音遺產日」，今年因應疫情肆虐、國際交流受限，首次採線上策展方式，推出「台灣音樂珍貴錄音線上展」，展示珍貴的盤式錄音帶及黑膠唱片歷史錄音，包括陳達、聲樂家席慕德、鋼琴家葉綠娜等留在台灣音樂史上的聲音。

文化部次長蕭宗煌表示，繪畫、雕塑等文物典藏都有悠久的典藏保存歷史，「聲音」直到近代出現錄音技術之後才被記錄，聲音媒介的典藏也不若影像資料的保存般受到重視。此次展覽展現1960年代福佬民歌手陳達演唱的傳統恆春民謠、1970年代台灣作曲家温隆信獲得荷蘭高地慕司國際現代音樂作曲比賽的作品、1980年代在國際舞台發光發熱的聲樂家席慕德，以及雙鋼琴夫妻檔葉綠娜與魏樂富的演出等珍貴歷史錄音，實屬難得。

其中1968年民歌採集運動錄音，是由德國東亞研究院跨國捐贈予台灣音樂館的珍貴史料。這段錄音帶領大家穿越時空回到陳達位於恆春的老家，一同聆聽陳達坐在地上一邊炊煮、一邊演唱最原汁原味的恆春民謠「思想起」。温隆信於1975年所創作之作品「現象Ⅱ」，獲得荷蘭高地慕司國際現代音樂作曲比賽第二獎，成為第一位獲此殊榮的亞洲作曲家。

●「台灣音樂珍貴錄音線上展」連結：https://tmi.openmuseum.tw/muse/exhibition/67b848e4ab04b22c4bff25c6d9c57fc8