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「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

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「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵新區間車EMU900型因廁所變少挨罵。圖/台鐵提供
台鐵新區間車EMU900型因廁所變少挨罵。圖/台鐵提供

台鐵斥資253億元採購520輛EMU900型通勤電聯車，被譽為「史上最美區間車」，首批新車預計周6抵台。不過10節車廂僅配置3間廁所的設計引發批評聲浪，對此，台鐵解釋減少1間廁所可以提升40%運能。

旅客抱怨，新電聯車10節車廂，僅規畫3間廁所，相較EMU700型和800型區間車，皆為8節車廂配4個廁所，擔心未來逢通勤時段，可能出現搶廁所窘況。

對此，台鐵解釋新車使用需求類似捷運為疏運通勤、通學及短程無對號列車，與城際電聯車600輛自強號，每節車輛皆設有廁所，其功能需求各有不同，故有不同設計理念。

台鐵說，考量上班時間旅客人數較為集中，受限路線容量問題，為提升新車單一車次旅客載運人數，比EMU700型和800型區間車減少1個廁所。不過如果估算增加兩節車廂，同時又少了1間廁所能增加的運能，可大幅提升40%，將有效疏運尖峰時刻旅客人數。

據了解，新車廁所原來按照每兩節車廂1個廁所的邏輯，10節車廂共要設計5間廁所。不過局長張政源認為通勤車以提供運能為目的，不需要那麼多廁所，捷運也都沒有廁所，所以新車廁所朝向多功能和高品質方向規畫。新車廁所位在第二、5、9節車廂，包含1個無障礙廁所。

台鐵舉例，新車輪椅區域位置，從EMU800型的4個增加為8個，腳踏車位置也翻倍，從8個變16個。另外全面改用坐式馬桶，無性別使用差異，且每間廁所皆設有拋棄式馬桶座清潔墊及清潔液。

鐵道情報總編輯古庭維說，捷運象山站搭到淡水站，是1小時車程，台北捷運列車也沒有配置廁所，區間車理論上都是短程通勤需求，新車有3間廁所已顧及旅客基本需求面。或許表面上看起來少了幾間廁所，會有某種陣痛期，車站可以加強宣導，民眾也要養成習慣，搭車前先如廁。

台鐵新區間車EMU900型因廁所變少挨罵。圖/台鐵提供
台鐵新區間車EMU900型因廁所變少挨罵。圖/台鐵提供
台鐵新區間車EMU900型因廁所變少挨罵。圖/台鐵提供
台鐵新區間車EMU900型因廁所變少挨罵。圖/台鐵提供

車廂 台鐵 捷運

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