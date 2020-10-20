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銀行員催繳勞工紓困貸款 勞部：不適用天災條款

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部書函表示，勞工紓困貸款的貸後管理工作，不再適用天災事變條款。圖/民眾提供
勞動部書函表示，勞工紓困貸款的貸後管理工作，不再適用天災事變條款。圖/民眾提供

為了疫情紓困，勞動部在今年4月底推出勞工紓困貸款，每人最高可貸款10萬元，第1年利息由政府補貼，總共約91.8萬人申貸成功。由於期間大量民眾湧入申請讓銀行業忙得不可開交，屢傳出超時加班、未七休一等爭議，為此，勞動部近日發函強調，貸款申請截止後，相關貸後管理工作可預先調度人力，不可再適用勞基法的天災、事變特殊規定。

因應新冠肺炎疫情發生，部分產業投入防疫、振興等相關工作，勞動部年初重申勞基法第32條、第40條規定，天災、事變或突發事件的特殊情況下，可延長工時或例假日出勤，但需要經過勞工同意、通報工會或報請當地主管機關核備，也應加倍發工資、補休或休息間隔12小時。

但自勞動部4月底推出勞工紓困貸款後，屢傳銀行業員工加班時數破表、未七休一等事件，全國金融業工會聯合總會在10月初則致函勞動部，認為銀行業者辦理貸後管理工作不應再適用「天災、事變或突發事件」特殊規定，勞動部近日也函覆指出，「貸後管理不屬於事變」。

勞動部動條件及就業平等司司長謝倩蒨今解釋，「天災、事變或突發事件」發生時的延長工時或假日出勤，多有緊急、特殊性質，銀行業者若因疫情配合政府辦理紓困貸款業務，屬時間急迫性，因此可適用天災事變條款。

她表示，若銀行進行催繳等後續貸後管理工作，就屬於事先預期，可預先調度或增派人力因應，與天災、事變或突發事件情況有別，因此不可以適用天災事變條款。

勞動部 疫情

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