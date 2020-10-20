竹山秀傳爬樓梯活動報名增多 每爬一階可多活4秒

竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣，而由工作場所爬一、二層樓梯就是很好的開始，可帶動尚未養成規律運動習慣者，由簡易運動開始，逐步以成為自發性運動人的目標邁進。

竹山秀傳醫院指出，依據體育署「運動現況調查報告」規律運動人口比例僅33.6%，而《新英格蘭醫學期刊》研究指出，爬樓梯能延年益壽，每爬一階可多活4秒。

在院方多年推動下，院內常可看見醫生們在爬樓梯，雖有另一種聲音說爬樓梯浪費時間，搭電梯才有效率，但有研究指出，醫生在工作日以爬樓梯的方式上樓，反而會比搭電梯節省約15分鐘。