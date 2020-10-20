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竹山秀傳爬樓梯活動報名增多 每爬一階可多活4秒

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣。圖／竹山秀傳提供

竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣，而由工作場所爬一、二層樓梯就是很好的開始，可帶動尚未養成規律運動習慣者，由簡易運動開始，逐步以成為自發性運動人的目標邁進。

竹山秀傳醫院指出，依據體育署「運動現況調查報告」規律運動人口比例僅33.6%，而《新英格蘭醫學期刊》研究指出，爬樓梯能延年益壽，每爬一階可多活4秒。

在院方多年推動下，院內常可看見醫生們在爬樓梯，雖有另一種聲音說爬樓梯浪費時間，搭電梯才有效率，但有研究指出，醫生在工作日以爬樓梯的方式上樓，反而會比搭電梯節省約15分鐘。

院長謝輝龍說，阻礙運動的原因，其實不是沒時間，只是覺得累、懶得動，但只要國人踏出第一步，告訴自己先動個5至10分鐘，讓身體熱起來後，就會發現其實動起來沒有那麼累，且會讓心情開朗。爬樓梯不講求快速，個人需衡量本身心肺耐力，進而調整爬樓梯速度，並循序漸進拉長運動時間至15分鐘以上。

竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳醫院每年舉辦幸福爬階梯活動，建議大家每天利用生活中的空檔，養成規律的運動習慣。圖／竹山秀傳提供

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