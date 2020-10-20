上背痛竟是胃炎轉移 醫師籲及早就醫

別以為上背、肩膀疼痛，都是肌肉痠痛，有可能是消化器官出問題的「轉移痛」。一名40多歲的張先生，這半年來總覺得上背部肩胛骨隱隱作痛，但因為沒有外傷或運動傷害的病史，疼痛感也不會隨著背部伸展缓和或加重，所以不以為意；直到做了健康檢查後，才發現竟是慢性胃炎。

消化器官「轉移痛」

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，張先生的情形是發生了胃的轉移痛，由於胃的神經跟上背部神經有所重疊。雖然大部分胃病是以上腹痛為主，但有時胃的問題也會引起上背疼痛，甚至比上腹痛的近狀還要明顯。

這種胃的轉移痛不會因壓到背部某一點而特別痛，但有時會因為飲食如：喝咖啡、喝酒而更嚴重。康本初說，其他消化器官也有類似的轉移痛，如：膽囊的轉移痛可能導致右邊肩膀痛、胰臟的轉移痛也可能導致上背疼痛。

轉移痛與肌肉疼痛有何不同？康本初解釋，轉移痛在經過休息，服用止痛藥後通常不會有明顯改善，且都為悶痛按。若是肌肉疫痛，在復健伸展、適度体息後會有改善，按壓疼痛位置時感覺疼痛會加劇，放開後緩解。

拖延就醫恐成胃癌

康本初提到，胃炎症狀並不明顯，通常只有上腹不適，腹服，噁心等感覺，一般民眾多數不太在意。若還是持續接觸危險因子，如菸酒，高鹽，醃漬飲食等等，或是持續幽門桿菌感染，就有可能引發胃癌。治療方面以藥物治療為主，並配合生活習慣調整，飲食避免高鹽，醃漬飲食；戒於、戒酒；避免暴飲暴食，進食時放鬆心情。

康本初醫師提醒，當出現上背痛，在復健伸展，適度休息後一直沒有改善，或是同時有胃炎相關症狀，有可能是胃炎引起，建議就醫進一步檢查。

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