全台公廁大評比！188座僅獲一星 垃圾滿地又濕又臭

環保署8月14日至9月30日舉辦公廁評比活動，超過1萬1千多人參與，全國共有1萬6012座公廁被評分，其中8554座被評為5星特優公廁，占整體53%，包括高鐵、松山機場等廁所；被評為1星待改善公廁則有188座，主要是垃圾滿溢、地板濕滑或有異味。

環保署表示，此次民眾評比最多的公廁類別為加油站，共有1945座被評比，占評比總數12%，其次依序為公園1257座、觀光地區及風景區1028座、醫院822座、圖書館560座等。

環保署表示，被評比較多次的公廁類別為民眾較常使用且關心的部分，環境整潔度需要持續維護。這次也選出許多優質公廁，例如台南市中油仁德服務區南下加油站乾淨明亮，環境美化佳；高鐵公司台中、雲林、嘉義、左營等站，以及台北市松山機場，設備充足，且友善乾淨；台泥文創市集園區公廁空間舒適且管理良好；交通部公路總局台北區監理所，環境布置可愛插圖。

另外，民眾在本次活動也反映待改進的公廁，主要意見多為垃圾滿溢、地板濕滑或有異味，環保署說，已與各地方環保局聯手督促公廁管理單位改善，也將持續追蹤及輔導。