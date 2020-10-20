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獨步全球！國輻中心新技術 6分鐘檢驗出10種癌症

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

國家同步輻射研究中心今天發表紅外線蠟吸附動力學影像數位技術（iR-WPK），只要6到15分鐘，就可以從病理組織切片及細胞樣品上變異的醣衣辨識癌細胞，可用來檢測結腸癌、乳癌、胃癌、口腔癌、卵巢癌、子宮頸癌、前列腺癌、皮膚癌、神經內分泌瘤及神經膠質母細胞瘤等10種癌症。即便是從良性到惡性之間的過渡階段，也就是癌前病變，也可檢測出來。這項技術已獲得我國和日本、美國及歐盟等多國專利。

國輻中心表示，iR-WPK技術獨步全球，目前已進入臨床驗證階段，包含高雄醫學大學附屬中和醫院、新竹馬偕紀念醫院、成功大學醫學院、台南奇美醫院、林口長庚紀念醫院，都與國輻中心合作進行癌症篩檢的臨床驗證。不久之後，民眾就能夠享受這項最新的科技。

國輻中心解釋，人體細胞表面覆蓋著大量的「醣分子結構」，如同裹著一層醣衣，這層糖衣是細胞與外界溝通的重要橋樑。細胞在癌化的過程當中，這層醣衣會產生結構變異，進而造成細胞的功能失調，最終導致人的死亡。因此這層糖衣可作為辨識癌細胞的標記，當糖衣開始出現結構性變化時，就是罹癌的重要警訊。

中心指出，目前醫學上常用的癌症篩檢技術，如組織病理分析法、質譜學法與酵素連結免疫吸附分析法，這些方法的前處理程序複雜，測定時間需數小時到數天，檢測結果也常有偽陽性與偽陰性等問題。且這些方法都是破壞性檢測，一旦分析過程失敗，就必須重新採集細胞組織。

國輻中心副研究員李耀昌說，iR-WPK技術有別其他檢測方式，首創以石蠟及蜂蠟作為顯影劑，來標示穿著變異醣衣的癌細胞，再利用同步輻射紅外光，以非破壞性檢測的方式掃瞄癌細胞，6到15分鐘就可以揪出零期的癌症及癌前病變。它的影像技術也解決傳統檢測方法的耗時、人工判讀及破壞檢體等缺點。

李耀昌說，iR-WPK技術不只可以篩檢癌症，還可以運用在腎臟病的診斷和預後評估。台灣長久以來有洗腎王國之名，而慢性腎臟病每年花掉健保高達513億元，蟬聯十大國病首位。國輻中心正與醫療單位開發iR-WPK技術在免疫性腎炎的治療和腎臟移植後的預後評估，成果有助慢性腎臟病防治。

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