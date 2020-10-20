南投林管處招考森林護管員 深入前線守護山林
台灣約有六成面積被森林覆蓋，為因應人力缺額，加強山林守護，林務局南投林區管理處今年招考約雇森林護管員4人，報名日期至11月16日止；但俗稱「巡山員」的森林護管員工作風險高、挑戰大，得滅山林火警、深山特遣等不輕鬆。
林務局南投林區管理處指出，全台國有森林面積約162萬公頃，而南投區處轄管面積達22萬公頃，涵蓋台中、南投、彰化及雲林4縣市，平時山林守護及資源管理等工作全仰賴森林護管員協助，為因應今年將有4人退休，公開對外招考。
南投林管處長李政賢說，此次招考4人均為約雇森林護管員，因未來將在第一線從事森林保護的工作，適合身心健康、體格健壯、能耐勞苦，更重要的是熱愛及勝任高山林野工作者報考，資格審核通過再進行兩階段術科、筆試及口試測驗。
而第一階段術科為騎乘打檔機車和負重跑步，因在山林裡除了雙腳，也要會騎檔車巡山，此外深山勤務動輒一周，身上裝備20多公斤跑不掉，所以背重裝、騎檔車是基本；第二階段的作文、森林、自然保育概論和口試則是對森林學理瞭解。
但巡山員工作卻不是會騎檔車、愛山林就能勝任愉快，劉姓護管員說，在山中被蚊蟲叮咬過敏不適是常態，他曾一腳踩進蟒蛇身軀，還有同事碰上山老鼠被毆受傷，迷路多靠自己排除，不行再通報站內幫忙，狀況多、風險高，但挑戰性十足。
南投林管處則表示，巡守山林的勤務複雜，除保護林區或野生動物棲地，查緝盜伐不法，還要會研判且記錄出沒動物或樹種，碰上森林火警也要入山防救，平日進行維護林道和設施，森林護管員工作並不輕鬆，但不限性別都可報考。
今年約雇護管員開放報名至11月16日止，相關甄試簡章、報考資訊、福利待遇及歷年試題等已在南投林區管理處網站（http://nantou.forest.gov.tw/）公告，有興趣的民眾可自行下載，報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。
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