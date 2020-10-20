94％海洋垃圾沉底沒人清 台灣比全球平均髒1.5倍

英國研究，全球每年1270萬噸垃圾進入海洋，其中94%沉入海底，海底垃圾平均密度每平方公里70公斤；世界經濟論壇推估，2050年海中垃圾將比魚多。

環境顧問業者與海洋學者今首度發布台灣海底垃圾調查，環團在台灣八個西海岸河口進行調查發現，這八個調查區域海底垃圾密度近全球平均1.5倍，其中最髒測站在淡水河口外海，每平方公里有6292公斤海底垃圾，高達全球平均近90倍。

澄洋環境顧問公司曾與黑潮海洋文教基金會等環團合作，研究海洋廢棄物問題，去年起邀請中山大學榮譽教授、海生館前館長方力行合作，每季到彰化烏溪、桃園新屋溪口、新北淡水河口等台灣西海岸八處河口外海採樣監測，一年來共採集215次、6000件海底垃圾。

方力行指出，社會以九成九的能量關注沙灘、海面垃圾，事實上這些垃圾只占海洋垃圾6%，剩餘的94%則沉入海底影響環境系統，但卻鮮少有人注意。很多底棲生物與海洋垃圾交互影響，有些垃圾變成底棲生物可利用的空間，但有時也會喧賓奪主，與底棲生物競爭空間。

澄洋環境顧問執行長顏寧說，台灣西海岸平均海底垃圾密度為每平方公里12萬1074件、102公斤，比鄰近的日本東京灣66.6公斤、南韓31至73公斤還高，更是全球平均密度將近1.5倍。

調查發現，海底垃圾有將近六成為纖維布料，推估來源為漁網、米袋、飼料袋，另外三成三是膜狀塑膠，包括塑膠包裝、塑膠袋等，其餘垃圾還包括硬質塑膠、橡膠、玻璃、紙類、金屬等。