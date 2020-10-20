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慢性壓力引發莫名焦慮 生理回饋治療協助找回身心平衡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
柳營奇美醫院精神科臨床心理師林紀宇。記者吳淑玲／攝影
柳營奇美醫院精神科臨床心理師林紀宇。記者吳淑玲／攝影

常有胸悶、心悸、喉嚨梗塞、不定時頭痛、血壓高，容易緊張心臟怦怦跳、上班就拉肚子等症狀？柳營奇美醫院精神科臨床心理師林紀宇今天表示，都是壓力大的表現。

林紀宇表示，人體的自律神經系統，遍布在身體各個器官，調控著心率、呼吸、汗腺和肌肉收縮程度等各種生理反應，影響身心的狀態，有時這些反應很細微，難以當下覺察並立即調整，久而久之就會衍生成長期不舒服的症狀。

患者阿明有一些莫名不舒服的症狀很久了，持續有胸悶、心悸、喉嚨梗塞的感覺，擔心自己是得了什麼疾病，跑遍各專科門診檢查，卻發現一切都正常，求助無門；王姓小主管有不定時頭痛困擾，且回到家身體還是很不輕鬆、睡眠品質也不好，覺得怎麼休息也沒什麼用。除了工作效率變差讓他沮喪，也發現血壓有逐漸升高的趨勢。

上班族小美本身就是容易緊張的人，很容易感受到自己在流手汗、心臟怦怦跳。近期到任新工作後，上班就頻頻拉肚子，影響她的人際關係與工作，希望可以學習怎麼調整自己的身體狀態。

林紀宇說，這些症狀屬於慢性壓力引起身心不舒服，可能源自於自律神經系統的不平衡，致使身體無法調整好內在情緒或生理上的緊繃，初期雖然不舒服，但還不到疾病診斷的程度，若長期置之不理，就有發展成身心疾患的可能。因此，除了使用藥物治療之外，還有許多紓解情緒與因情緒衍生而來的身體不適﹙如頭痛、腰酸背痛、心悸、手腳冰冷等﹚的治療方法，其中臨床精神科最常採用的就是生理回饋治療。

所謂生理回饋治療，是透過生理回饋儀即時回饋的特性，可以立即看到自己的心率、呼吸頻率、肌肉緊繃度、汗腺分泌等生理狀態。臨床心理師在生理回饋治療中，會協助病人先能夠體會到細微的壓力反應，幫助提升覺察力，接著再依每個人症狀的不同，協助建立肌肉放鬆、腹式呼吸、正念冥想等放鬆策略。

患者在治療過程中，可以「看見」自己生理狀態變化的客觀數據，讓病人不再覺得放鬆是一種模糊難以捉摸的感覺。另外臨床心理師也會探討可能影響症狀的生活模式、思考型態，輔以適當的心理治療策略，幫助病人在生活上有適當的壓力管理能力。

近年歐美盛行的心跳變異率生理回饋治療（Heart Rate Variability Biofeedback），其主要依著呼吸頻率可以調控心率的生理現象，透過學習緩慢的腹式呼吸，達到呼吸頻率與心率反應的諧振與同步。持續的練習，可以強化副交感與迷走神經的調節能力，提升心血管調節能力與心跳變異率，並透過傳入神經影響大腦，讓身體調節能力變好，較容易處於身心舒服安適的狀態。

目前已有許多研究發現心跳變異率生理回饋治療，除了可以輔助治療改善焦慮症、憂鬱症、腸躁症、前期高血壓、慢性疼痛外，在提升專注力、運動與工作表現上都有不錯的效果。通常生理回饋治療在進行2至3個月後，可學習到適當的自我調節與放鬆策略。療效產生的關鍵，除了在治療室內的學習，還務必要搭配回家持續不間斷的練習，才能夠修正原有身心與大腦的慣性產生「有感」的效果。

頭痛 患者

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