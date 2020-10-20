台北醫院附設早療中心今啟用 滿足早療兒童多元需求

為提升及改善發展遲緩兒童的療育環境，衛生福利部台北醫院打造早療中心，今正式啟用，希望為發展遲緩兒童家庭創造更幸福友善、高品質的早療空間與服務，幫助早療兒童獲得進步、降低遲緩狀態，並改善整體家庭的生活品質。

院長鄭舜平表示，台北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨兒童早療中心自2019年6月開工，於今年7月24日設立，為單層樓獨立的兒童治療空間，設有各種治療區、親子閱覽區、哺乳室、親子廁所、清洗區，並融入童趣元素設計，持續投入更多的人力與流程品質精進措施，滿足早期療育兒童在治療與成長所需要的多元需求。

發展遲緩兒童過去常被誤認是「大隻雞慢啼」而錯失治療，復健科主任吳政哲表示，建議家長在0至3歲兒童發展黃金期間，多留意孩子在情緒表達與口語表達、走路步態各方面是否有明顯落後於同齡兒童。吳政哲呼籲，「早期發現、早期介入」，早期療育對兒童發展能力、身心成長，甚至是身為照顧者的家長都會有正向幫助。

職能治療師張婉嫈表示，早療兒童在學習階段的表達能力還需要訓練，當孩子聽到要求他做的事情是有難度時，會先拒絕這件事，原因可能是某些步驟不理解或步驟太多無法記得。

張婉嫈建議，家長可先安撫孩子的情緒、了解喜歡與不喜歡的原因、困難點在哪裡，將事件或功課以分階段的方式完成，並誇獎他願意一起嘗試、努力，當孩子完成時更要誇獎，讓孩子知道他真的做的到，下一次做同一件事情時，也不忘誇獎他還記得怎麼做、真的很棒，加深願意學習的動力及記得做這件事情時的感受，都是很有幫助。

出席啟用典禮的小傑媽媽分享，小傑是重症的腦性麻痺，需要進行物理、職能、語言的治療，小傑從1歲治療到現在8歲，從全身癱軟到現在能稍微坐挺、從鼻胃管進食到現在能餵咬軟食、從只會哭喊到現在能運用不同的聲音表達情緒，這些進步真的非常的大，很感謝醫院的用心。