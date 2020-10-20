全新最美區間車恐成「憋尿列車」？ 台鐵：為提升運能

為提昇整體運能及旅運服務，台鐵斥資253億元採購52列車組（520輛）EMU900型通勤電聯車，被譽為「史上最美區間車」，首批新車預計24日抵台。不過今天卻被爆出10節車廂僅配置三間廁所，恐淪「憋尿列車」。對此，台鐵解釋減少一間廁所可以提升40%運能。

有民眾向媒體反應，900型電聯車有十節車廂，但卻僅規畫三間廁所，相較700型和800型區間車，皆是八節車廂配有四個廁所，500型等區間車最小編組四節車廂也配有兩個廁所。擔心未來逢通勤時段，可能要搶廁所。

對此，台鐵說新購空調通勤電聯車520輛，使用需求類似捷運為疏運通勤、通學及短程無對號列車，與城際電聯車600輛自強號，每節車輛皆設有廁所，其功能需求各有不同，故有不同之設計理念。

台鐵局說，考量上班時間旅客人數較為集中，因受限路線容量問題，為提升EMU900型單一車次旅客載運人數，雖較EMU700型及EMU800型減少一個廁所，但設計載運旅客人數之運能，可大幅提升40%，將有效疏運尖峰時刻旅客人數。

台鐵表示，EMU800型原可提供四個輪椅區域位置，八個腳踏車放置位置，而EMU900型大幅提升至八個輪椅區域位置，十六個腳踏車放置位置，可滿足不同旅客需求。

台鐵說，EMU900型廁所已全面改用坐式馬桶，較EMU700型及EMU800有坐式馬桶及蹲式馬桶之設計配置，更無性別使用差異，且每間廁所皆設有拋棄式馬桶座清潔墊及清潔液，改善蹲式馬桶使用時，易受車輛行駛搖晃之缺點，或年長者使用蹲式馬桶不便問題，EMU900型雖廁所數量較少，但整體服務品質更加提升。