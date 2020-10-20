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揪多款知名進口茶葉殘留農藥 食藥署要廠商退運銷毀
天冷想來杯熱茶注意了！衛福部食藥署公布最新一批邊境查驗不合格產品名單，發現多批進口茶葉出問題，包括下午茶最受歡迎的英式早餐茶以及和風紅茶，都驗出農藥殘留不合格，依規定得退運或銷毀，不得流入市面。
食藥署今公布多達22項邊境查驗不合格的產品，包括哈密瓜、葡萄、咖啡豆，以及多項茶類產品都驗出農藥殘量不符規定。
其中，知名茶品包括日本出口的「MINTONMINTON和風紅茶（京都）」檢出殘留農藥氟大滅4.88 ppm，共0.58公斤；英國出口的「RINGTONS英式早餐茶散茶包」則檢出殘留農藥賽果培0.08 ppm，共12公斤。
食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，氟大滅和賽果培都是殺蟲劑類的農藥，但根據食安法的「農藥殘留容許量標準」規定，都不得在在茶類中被檢出。
除此之外，印度出口的「SAN-CHA頂級阿薩姆紅茶葉」、印尼出口的「TEH HIJAU綠茶包」、越南出口的「紅茶」 和印度出口「ORGANIC INDIA聖羅勒健康草本茶（聖羅勒原味茶）」也都被驗出農藥殘留超標。
對於近期許多茶類產品在邊境被檢驗不合格，林旭陽表示，並未針對茶類加強查驗，推估可能是近期廠商進口較多飲料類產品。這些不合格產品都將全數退運或銷毀，不會進到國內市場。
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