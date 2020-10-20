男子右手失控如鬼附身 竟是患「他人之手」症候群

南投一名60歲男子右手突然不受控制，會突然伸手抓東西或衝動的往前握住前方物品，把自己跟家人都嚇壞了。經南投醫院檢查，發現他罹患罕見的「他人之手症候群」(Alien hand syndrome)，目前仍無已知的治療方法。

南投醫院復健科主任周建文說，患者本身有糖尿病及高血壓，但沒有規律藥物治療。發作的當天上午出現眩暈、耳朵脹鳴感，下午右手就開始出現反覆、衝動地伸手抓握東西且無法放開手，且呈現斷續緩慢的語言等症狀，家人趕緊將他送醫，檢查後發現左側前大腦動脈及額葉急性缺血性梗塞。

病人描述，右手不是自己的手且運動不受意志控制，讓他和家人感到恐懼。這是因為腦中風導致額葉的血液供應出現短缺，產生受意志控制的運動計劃和身體兩側協調及自動誘發的神經抑製作用被破壞，出現非自主且無法停止不受控制的運動，進而無法傳遞此區的運動計劃訊息至初級運動皮層，因此無法活化神經傳導系統去產生可控制的意識動作。

職能治療師張瑋珊說，研究發現當患者疲勞，壓力大或在活動中分心時容易出現「他人之手症候群」，目前仍無治療方法。臨床上可提供相關疾病教育並針對患者的問題做諮詢，以減輕其情緒壓力。

1.利用視覺策略使患側的手放開後轉移到另一個物體上。例如利用具有訓練反應敏捷度與記憶力、眼球運動、手眼協調等功能的反應運動訓練器來訓練。

2.若手眼不協調、偏盲，視覺空間忽略的患者可提供相關訓練。例如利用職能治療的電腦訓練軟體做視知覺及手眼協調等相關技巧的訓練、也可運用結合動態平衡及視覺追視等功能的動態平衡儀做訓練。

3.對於出現不斷尋找附近物體的摸索、抓握或強迫操縱工具等行為可戴連指手拍或將手放在口袋中或握球來分散注意力，以便正常手可執行日常任務。

4.認知行為療法: 可藉由心理治療辨別和改變不正確或扭曲的思考模式，以控制焦慮的情緒反應。