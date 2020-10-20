鐵道迷快看！CT273出巡表曝光 24日宜蘭來回兩趟拍到爽

「2020蘭陽媽祖文化節」23日至25日登場，今年縣府與台鐵合作，24日將出動有「機關車女王」美名的CT273蒸氣列車，隨同媽祖神尊出巡，今台鐵曝光該列車行程，24日幾乎有半天都在宜蘭境內，往返羅東、頭城區間，讓鐵道迷拍好拍滿，預估將吸引大批鐵道迷爭相目睹女王風采。

CT273因外型流線、優雅，時速可達百公里，因此被鐵道迷封為「機關車女王」，今台鐵公布女王出巡時刻，根據台鐵公布的列車時刻，23日女王將從花蓮閨房牽引至蘇澳過夜，隔日上午8點10分，在蘇澳鎮恭迎媽祖神尊上車，由「女王」護送女神出巡。

蘇澳站出發後，8點25分停靠冬山2分鐘，8點35分停靠羅東5分鐘，8點47分停靠二結7分鐘，9點02分停靠宜蘭6分鐘，9點22分停靠礁溪10分鐘，預計9點43分抵達終點站頭城。

台鐵表示，CT273停靠頭城後，10點05分將由柴油機車回送至羅東，預計11點05分抵達，11點47分再往北開行一次，12點停靠宜蘭站1分鐘，12點08分停靠礁溪四城站5分鐘，12點31分停靠終點站頭城。下午1點22分，CT273將再由柴油車頭回送至宜蘭站，預計下午2點11分，回送至花蓮閨房，結束女王半天的出巡旅程。