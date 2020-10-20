聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵道迷快看！CT273出巡表曝光 24日宜蘭來回兩趟拍到爽
「2020蘭陽媽祖文化節」23日至25日登場，今年縣府與台鐵合作，24日將出動有「機關車女王」美名的CT273蒸氣列車，隨同媽祖神尊出巡，今台鐵曝光該列車行程，24日幾乎有半天都在宜蘭境內，往返羅東、頭城區間，讓鐵道迷拍好拍滿，預估將吸引大批鐵道迷爭相目睹女王風采。
CT273因外型流線、優雅，時速可達百公里，因此被鐵道迷封為「機關車女王」，今台鐵公布女王出巡時刻，根據台鐵公布的列車時刻，23日女王將從花蓮閨房牽引至蘇澳過夜，隔日上午8點10分，在蘇澳鎮恭迎媽祖神尊上車，由「女王」護送女神出巡。
蘇澳站出發後，8點25分停靠冬山2分鐘，8點35分停靠羅東5分鐘，8點47分停靠二結7分鐘，9點02分停靠宜蘭6分鐘，9點22分停靠礁溪10分鐘，預計9點43分抵達終點站頭城。
台鐵表示，CT273停靠頭城後，10點05分將由柴油機車回送至羅東，預計11點05分抵達，11點47分再往北開行一次，12點停靠宜蘭站1分鐘，12點08分停靠礁溪四城站5分鐘，12點31分停靠終點站頭城。下午1點22分，CT273將再由柴油車頭回送至宜蘭站，預計下午2點11分，回送至花蓮閨房，結束女王半天的出巡旅程。
至於哪邊適合拍攝？台鐵宜蘭運務段長謝清田說，羅東光榮路橋、二結蘭陽橋南側，礁溪、頭城區間的農田，以及冬山火車站，都是適合的拍攝景點，這次CT273在宜蘭來回兩趟，會讓大家拍好拍滿。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言