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桃竹苗停灌區綠肥不補償 雜作補償明天公告
行政院農委會宣布桃竹苗地區1.9萬農田停灌，稻作每公頃補償14萬元，正在各農田水利站辦理，但是停灌區不少轉作雜糧農民今天上午前往工作站無法辦理補償、擔心詢問，農田水利署桃園管理處副處長謝清文今天中午表示，目前辦理停灌區2期稻作停灌補償，2期雜糧雜作後續補償未定，據了解農委會預定明天開會公告後申辦。
桃竹苗停灌區2期稻作1.9萬公頃農田，受到大旱缺水停灌，稻作農田正在申辦補償手續，許多農民連日前往各水利工作站申請，今天上午不少2期轉作黃豆、綠豆、蕎麥、西瓜等瓜豆類雜作的農民，前往工作站申辦及打聽能否申辦補償，水利工作站人員表示無法申請，引起雜作農民擔心詢問。
大園農民陳燕卿加入「小地主大佃農」農田耕作，今年2期農田轉作蕎麥雜糧約80公頃農田，目前等候採收面臨缺水，他認為，停灌區缺水，包括稻作、轉作雜糧等農作物補償應一體適用，停灌區稻作可申辦補償每公頃14萬元，希望停灌區2期雜糧農作亦應適用補償。
謝清文表示，目前停灌區農田2期稻作補償，稻作確定可以申請補償，若是2期已申請休耕種植綠肥農田，不符停灌獎勵標準備，仍依一般農田休耕每公頃補償4.5萬元，若是2期農田栽種黃豆、綠豆、西瓜等雜作物，後續補償多少，據了解農委會預定明天開會公告後，可望提供轉作雜糧農民申辦。
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