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智慧建築快速成長 41位建築師獲獎

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
內政部次長花敬群（下中）出席智慧綠建築論壇，與優良智慧建築獎得主合影，下左2為文化大學建築及都市設計學系教授溫琇玲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
內政部次長花敬群（下中）出席智慧綠建築論壇，與優良智慧建築獎得主合影，下左2為文化大學建築及都市設計學系教授溫琇玲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「未來的智慧建築不是人在建築中運用智慧機器，而是人就住在智慧機器中！」內政部次長花敬群20日出席智慧綠建築論壇表示，過去地方政府所推社會住宅已有52%擁有智慧綠建築標章，未來將更全面智慧化，「有想像就去做！」他並頒發優良智慧建築獎給華碩、台積電、大里光政社會住宅等8棟建築。

智慧建築遍布各領域

此次優良智慧建築得獎者包括華碩電腦辦公大樓、台積電12廠P4&P6&P7辦公大樓、工研院光復院區1館研發大樓、台肥新竹TFCONE大樓、台中市政府大里光政段社會住宅1期、賓陽建設帝后花園、彰化縣政府汙水地下道水資源回收管理中心、台灣自來水馬公4,000頓第2海水淡化廠1期管理中心等；經初選實地探勘脫穎而出。

「優良智慧建築貢獻獎共26位、優良智慧建築獎共15位專業建築設計師獲得。」文化大學建築及都市設計學系教授溫琇玲指出，智慧建築導入太陽能光電系統、雨水回收系統、土壤偵測自動澆灌、溫濕照度及空品控管、垂直光纖骨幹，兼顧安全防災與節能管理，保留未來擴充的靈活性，讓建築變得充滿成長生命力。

居住在智慧機器中

花敬群表示，台灣智慧綠建築30年來走出在地特色，規模正在快速膨脹成長，「雖然是由內政部建研所推動，但也是經濟部應該共同發展的項目。」透過設計把人工智慧與建築結合，「過去是人在建築物裡使用機器設備，未來是人直接住在智慧機器裡面。」

「智慧建築在我的感覺，未來會愈來愈像一部機器。」花敬群說，他從小就看科幻故事，人們住在機器裡面，現在科技的發展愈來愈能實現這些想像。過去4年來地方政府推動社會住宅至少52%有智慧綠建築標章，未來4年政府將會蓋更多社會住宅，幾乎都會有智慧綠建築標章，希望把建築4.0的概念勇敢發揮出來。

花敬群強調，包括工法上的模組化，希望透過平台獲得規模經濟的機會，讓產業能更勇敢往前走，「有任何好想法都歡迎讓我們知道，我們都願意前往實地參觀。」讓智慧建築的內涵發揮出更多想像力，「台灣正在轉型，過去認為『不可能，那是很久以後的事情』，現在我們覺得要做就來做，Just do it!」

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綠建築 社會住宅 花敬群

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