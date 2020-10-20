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賣水果阿嬤搬重物右腳無力 竟是神經腫瘤惹禍
在屏東擺水果攤的60歲郭阿嬤，8月時從機車搬下4箱、18公斤水果時，忽然感到右腳痠麻痛，回到家右腳已經無法抬起，嚇得趕快求診。七賢脊椎外科醫院副院長朱晟瑋表示，經MRI磁振造影檢查發現患者腰椎第四及第五節神經上，長了約1公分的腫瘤，術後一周患者右腳即恢復大半力氣可行走，還急著想要趕快回去做生意。
郭阿嬤說，在屏東夜市賣了10多年的水果，每天都是自己搬著水果上上下下。8月23日上午用機車載著4箱、共18公斤的水果，正搬到第三箱時，忽然覺得右腳一陣痠麻，從來沒有過這樣的感覺，她心想糟了，結果回到家就發現右腳完全抬不起來，隔天馬上找脊椎外科醫院檢查。
朱晟瑋表示，病患到門診時描述病情發展迅速，經確認MRI磁振造影在腰椎第四及第五節神經上，有約1公分腫瘤，便與病患討論手術，盡快排除造成神經壓迫的原因。術後採檢該腫瘤為良性，且病患在病發時有立即警覺性，對術後狀況也有較大機會回復正常生活。
郭阿嬤說，家人很訝異竟然是腫瘤，還好因為這次意外發現，術後檢查是良性，而且現在都可以正常行走，反而自己很想要早點繼續工作，但是又怕被先生跟醫師唸，得乖乖復健，養成平時抬頭挺胸縮小腹跟搬東西良好姿勢的好習慣。
朱晟瑋表示，目前脊椎手術技術和器械的進步，對於病人的手術風險已大大降低，雖然一般脊椎上的良性腫瘤發展緩慢，但民眾面對個人身體狀況如雙腳痠麻痛，尤其有明顯垂足，無法抬起腳板及腳部的情況，一定要積極就醫，千萬別一忍再忍，延遲治療時效性，讓神經壓迫受損時間拉長。搬運重物時不能直接彎腰，需以大腿肌肉力量上下蹲起，脊椎保持直立，腹部出力，直上直下，避免脊椎壓迫或滑脫情形出現。
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