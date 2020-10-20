「好用的一個就夠了！」空姐激推超優惠APP 暢享生活聰明累點

許多民眾都有這樣的疑問：約會訂餐廳，超夯人氣餐廳通常一位難求，要如何才能輕鬆卡個位？看熱門電影，現場買票總是大排長龍，輪到自己時往往沒有好位子，要用哪個APP才能提前訂票、快速取票？車子要加油，附近哪裡有比較優惠的加油站？旅行預訂交通和飯店，要用哪張信用卡比較優惠？

▲手機桌面滿滿的APP，到底哪個才實用？ 圖／噓星聞小編去哪兒提供

一站式行動生活平台，吃喝玩樂一指搞定！現代人手機桌面滿滿都是各式各樣的APP，但實際好用的APP到底有幾個？經常旅行、熱愛美食的空姐Zoe在實際體驗後，大推這款「國泰優惠APP」，整合旅遊、休閒、生活等APP功能，提供會員專屬服務和一站式行動生活平台，各種生活上的大小事，找它就對了！

▲空姐Zoe大推這款整合旅遊、休閒、生活等功能的「國泰優惠APP」。 圖／噓星聞小編去哪兒提供

需要停車或加油時，「國泰優惠APP」透過GPS定位功能，提供附近各種加油停車優惠，讓用戶一目了然，每個行車環節都能輕鬆付款，一路安心順暢！想要出門走走？「國泰優惠APP」串聯第三方合作夥伴，提供旅遊情報、特色活動、預訂服務，讓用戶規劃行程不用傷腦筋！同時還整合美食訂位、預訂電影票、網路購物等多項服務，隨時隨地都能快速幫用戶找到最適合的優惠需求，輕輕鬆鬆就能一鍵搞定！空姐Zoe表示：「好用的APP，留一個就夠了！聰明享優惠，就是這麼簡單！」

▲「國泰優惠APP」隨時隨地都能快速幫用戶找到最適合的優惠需求。 圖／噓星聞小編去哪兒提供

「小樹點」有感回饋，省時省錢的必備神器此外，使用「國泰優惠APP」消費，還可累積「小樹點」，每1點「小樹點」價值等同於1元新台幣，可兌換上百種精選商品，包含現金抵用券、百貨即享券、咖啡兌換券、機票等眾多好禮，也可以直接用來折抵停車費；同時還能和國泰世華紅利點數合併使用，讓回饋更直接、更有感！年底前使用「小樹點」兌換亞洲萬里通，還有限時加碼回饋點數，亞洲萬里通哩數順應國旅熱，可兌換國旅住宿，讓「國泰優惠APP」會員享受多重優惠。

▲使用「國泰優惠APP」消費，還可累積「小樹點」，1點小樹點等同現金1元，還可與國泰世華紅利點數合併使用，也可直接折抵停車費。 圖／噓星聞小編去哪兒提供

如此強大好用的生活必備神器，你的手機裡怎能沒有它？即日起下載「國泰優惠APP」的新會員，透過下方指定連結簽到，即可獲得10點小樹點，還有機會抽到會員限定好禮！有了「國泰優惠APP」，不只省時、省錢、省力，還猶如多了個專屬管家，讓你享受生活免排隊，優惠即訂即走，好康享不完！

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