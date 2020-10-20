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打不到流感疫苗？ 醫師教3件事抗流感
今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾搶打流感疫苗，有民眾擔心疫苗用罄打不到疫苗，醫師表示，還沒接種流感疫苗的民眾，要牢記戴口罩、勤洗手及保持社交距離3項措施，就能減少流感病毒找上門。
豐原醫院急診室主任林技政表示，今年初突然爆發新冠肺炎，當時也正處於流感高峰期，但後續並沒有造成大規模的流行，主要是民眾戴口罩、勤洗手及保持社交距離。
林技政說，飛沫性傳染疾病多藉由直接、或間接人體及物體的接觸傳染，當民眾勤洗手、進出各公共場所、密閉空間等處，戴上口罩減少飛沫亂噴，相對受感染的人也就會大幅減少，因此飛沫性的傳染疾病，如流感、病毒性腸胃炎、及後續腸病毒等也都在年初下降許多。
林技政提到，接種流感疫苗能增加一層保護力，如果天天熬夜、抽菸、酗酒，慢性疾病沒好好控制，即便打了流感疫苗，還是有可能感染流感。避免流感找上門，一定要牢記戴口罩、勤洗手及保持社交距離，不僅能防流感，也能夠防止其他常見的傳染性疾病。
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