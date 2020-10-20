2020桃園媽祖昇天祭 食福宴桌菜訂購明天開跑

許多馬祖鄉親來台移居桃園，使桃園成為馬祖人第二故鄉，今天展示2020桃園媽祖昇天祭活動當天的食福宴桌菜，向鄉親宣傳食福宴訂購明天起開跑，可準備上網訂購。

八德區公所表示，媽祖是最深入台灣民間的信仰，和馬祖有宗教上的神聖淵源，相傳媽祖在馬祖昇天，馬祖人為感念媽祖普渡世間的精神，每年舉辦「媽祖昇天祭」活動。

現今居住在桃園市的馬祖鄉親有5萬多人，遠超過連江縣的人數，成為馬祖人的第二故鄉，八德區公所指出，為傳承馬祖傳統節慶文化，桃園市長鄭文燦在104年、106年舉辦媽祖昇天祭及馬祖文化美食節。

另外，因早期馬祖居民移居八德區人數眾多，從107年起更將媽祖昇天祭與馬祖文化美食節結合，以「桃園媽祖昇天祭」的新面貌賡續辦理。

八德區公所提醒，「食福宴」明天中午12點起在B-Class平台開賣，桌菜包含繼光餅夾蛋、風味酒糟鰻魚、什錦鮮活炒魚麵、白酒蒜香鮮淡菜、碧綠芹香魚丸湯等10道馬祖風味菜色，傳承馬祖美食與信仰的重要食福文化。

食福宴一桌10人，每桌原價4000元，優惠價2000元，用餐者每人還可獲得一張摸彩券，詳情及訂購網址如下https://www.beclass.com/rid=2443e345f83c0452f791，數量有限，要搶要快。