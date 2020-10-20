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明晚抬頭看獵戶座流星雨！每小時20顆 各地看到機率曝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
獵戶座流星雨極大期就在明天。圖為在阿里山區拍攝的獅子座流星雨軌跡圖。本報資料照片
獵戶座流星雨極大期就在明天。圖為在阿里山區拍攝的獅子座流星雨軌跡圖。本報資料照片

明天又有流星雨可以看！中央氣象局說，明天晚上是獵戶座流星雨極大期，預估每小時有20顆畫過天際。天氣部分，中南部看到機會很高，竹苗地區有五成，桃園以北和東半部機率則較低。

根據氣象局官網「本月天文現象預報」顯示，獵戶座流星雨持續時間自10月2日至11月7日，由於該流星群為哈雷彗星所衍生的，屬於值得留意的中型流星群。

氣象局說，獵戶座流星雨先前疑似12年高活躍回歸周期已被部分證實，從2020到2022年本流星群應該處於高活躍期。最佳觀測日為10月21日晚間10時過後，可觀測至翌日清晨；22日、23日等夜間亦可觀測，幸運的話，可能會有數量上的意外收穫。

氣象局說，輻射點位於獵戶座的東北側靠近雙子座處，今年極大期當天於晚間9時30分自東北東方升起，而月亮已於晚間9時前後西沒，不影響後續觀測而觀測條件佳。觀測地點請選擇光害低，視野大的地方觀看。觀測者於1個小時中所能見到的流星數量大約為20顆，流星特色為高速明亮。

氣象局天文站主任鄭俊岳表示，明晚獵戶座流星雨估計每小時20顆，平均每3分鐘就有一顆。哈雷衛星10月2日就進到軌道，每天獵戶座都會到天頂位置，只是明天是我國入軌道最中間，看到機率最大。只要天空沒有遮擋、沒有雲，加減都看的到，數量多寡而已。

氣象預報員陳建安說，受到沙德爾颱風加上東北風帶來水氣，尤其明天又是颱風外圍環流影響最大的一天，桃園以北、東半部和恆春半島比較難看到；新竹、苗栗一半一半，雲多降雨沒那麼明顯時看的到；至於中南部看到機率偏高，颱風不至於太明顯影響。

氣象局 流星雨 颱風

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