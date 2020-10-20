加護病房裡舉行升旗禮 護理師心意振奮患者復健動力

看過加護病房裡的升旗典禮嗎？台中市亞洲大學附屬醫院的加護病房裡日前在國慶日就上演了這一幕。原來，一名75歲的男患者住院兩個多月，每天都在為生命奮鬥，護理師陳俞廷聽他說過想參加國慶升旗，因此就巧手製作了面國旗，並克難的用病房裡的點滴架舉辦了「國慶升旗大典」果然讓患者笑得合不攏嘴，也激起他的復健動力。

家屬後來看到影片相當感動，頻對陳俞廷表示感謝。陳俞廷謙虛表示，患者在加護病房住了超過兩個月，「彼此感情跟家人一樣」因為一次聊天時發現患者的心願，因此決定幫他安排一場升旗典禮，希望能提升他的求生意志。

另一效果是，藉由拉繩升旗的動作，還能引導患者的肢體復健。護理長蔣玉珍笑說：「患者幾乎每天一醒來，就吵著說要升旗呢！」同時也藉由拉國旗的動作促進上肢血液循環，氣色也變的紅潤許多。

護理部主任李若樺說，加護病房裡患者和醫護人員都有不同於一般的壓力，一場別出心裁的的活動鼓勵了患者，也減輕了護理人員工作上的壓力。

醫院指出，這名患者以往是名歷史老師，因腹痛發現有腹主動脈瘤，治療後有好轉，但因腸阻塞導致多日排便不順，腸子脹大使腹內壓增加，並將橫膈膜往上頂，導致氣喘惡化，需安排住加護病房插管治療，又因腸壁血流灌注不足，造成缺血性腸炎一度命危。