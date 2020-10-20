新北推淡水三芝親子遊 賞花賞景輕鬆走

時序入秋，新北市景觀處推薦到淡水三芝遊玩，除了可品嘗當季鮮甜筊白筍，欣賞美人樹花、橫山梯田及淡水河岸美景，適合假日親子一同出遊。

位於新北市淡水區奎柔山路（北8鄉道），是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，每年一到秋季，奎柔山路的美人樹海迎來一年當中最美麗的時節，是賞花友們必拍的口袋名單之一。在奎柔山路的4.5公里處，即為有新北最甜心水池之稱「三芝田心子」，水天一色的夢幻鏡像，於不同氣候呈現多種意境之美，是美拍打卡最佳景點。

離開田心子，前往三芝「橫山梯田」，可見大片綠意盎然的梯田景緻，層層綠意堆疊的梯田讓人不自覺駐足欣賞。這片梯田是早期的農民依山勢開墾而成，原本種植稻作的梯田，如今多已改種筊白筍、山藥等經濟作物。現在正值筊白筍的產季，10月24日在三芝遊客中心還有「三芝筊心輕鬆GO」茭白筍節活動，現場有農夫市集、採筍體驗及農夫一日體驗等活動，有興趣的朋友可以上網查詢。

進入三芝市區，可以到三芝農會旁的「二號倉庫咖啡館」用餐，二號倉庫為農會米倉改建而成的特色咖啡館，經過在地藝術家的改造，如今蛻變成具有三芝在地人文特色的藝文中心。餐點也大量運用三芝特產，讓人由外而內，徹底感受三芝的美與內涵。咖啡館旁農會超市的農民直銷站，設有農業局輔導的「新北小農鮮鋪」品牌櫃位，專售驗證通過的有機蔬果，民眾可以來此安心選購有機蔬果，以行動支持在地小農。