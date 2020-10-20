切甲狀腺腫瘤 嘉義醫院引神經偵測器精準定位

嘉義羅性婦人因為暈眩頻繁發作到部立嘉義醫院就醫檢查，透過超音波檢查頸部血管時，意外發現3公分的甲狀腺腫瘤，立即將羅女士轉介到外科進行腫瘤穿刺檢查，經化驗懷疑可能為惡性腫瘤，外科醫師陳榮宏安排雙側甲狀腺切除手術，幸好化驗結果是良性嗜酸性細胞腺瘤，不需進一步治療，定期回診追蹤即可。

陳榮宏說，羅女由於雙側喉返神經受傷時，可能造成呼吸困難，因此手術中使用「神經偵測器」，即時精準定位及辨識神經位置，以降低手術風險，手術後羅女士恢復情形良好，沒有聲音沙啞或呼吸困難的併發症。

另一名潘姓女子右側甲狀腺良性腫大已有多年，今年追蹤超音波時，發現甲狀腺已經超過6公分，而且壓迫氣管導致位移，由陳榮宏安排右側甲狀腺切除。

由於過大的腫瘤增加辨別神經的困難度，因此於手術中也建議病人使用「神經偵測器」協助偵測神經所在位置，潘女術後也恢復良好，沒有發生聲音沙啞的後遺症，頻頻感謝醫師。

陳榮宏表示，甲狀腺位在前頸部並包圍住氣管，同時也包住喉返神經，喉返神經支配人體的聲帶功能，甲狀腺手術患者中約有1%到3%會造成喉返神經受損，導致聲音沙啞。

若是接受甲狀腺手術時神經受傷，輕則聲音沙啞，重則造成呼吸困難，不論哪一種結果都會影響病人術後生活品質，因此於手術中使用神經偵測器，能夠協助醫師判斷神經的所在位置，並且減少受傷的風險。

院方指出，近年來引進神經偵測器，提供民眾更好的手術品質與安全保障，雖目前使用神經偵測器需要自費，通常應用於手術較困難的案例，建議民眾就醫時可以向醫師諮詢，多數甲狀腺腫瘤預後佳，目前治療方式多元，如民眾有甲狀腺相關問題不要拖延，應趕緊就醫診治，避免錯過黃金治療時期。