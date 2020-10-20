快訊

發聲明駁斥外媒 郭台銘：鴻海全力完成及擴大美國威州投資

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

切甲狀腺腫瘤 嘉義醫院引神經偵測器精準定位

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義醫院引入神經偵測器，精準定位腫瘤位置。圖／院方提供
嘉義醫院引入神經偵測器，精準定位腫瘤位置。圖／院方提供

嘉義羅性婦人因為暈眩頻繁發作到部立嘉義醫院就醫檢查，透過超音波檢查頸部血管時，意外發現3公分的甲狀腺腫瘤，立即將羅女士轉介到外科進行腫瘤穿刺檢查，經化驗懷疑可能為惡性腫瘤，外科醫師陳榮宏安排雙側甲狀腺切除手術，幸好化驗結果是良性嗜酸性細胞腺瘤，不需進一步治療，定期回診追蹤即可。

陳榮宏說，羅女由於雙側喉返神經受傷時，可能造成呼吸困難，因此手術中使用「神經偵測器」，即時精準定位及辨識神經位置，以降低手術風險，手術後羅女士恢復情形良好，沒有聲音沙啞或呼吸困難的併發症。

另一名潘姓女子右側甲狀腺良性腫大已有多年，今年追蹤超音波時，發現甲狀腺已經超過6公分，而且壓迫氣管導致位移，由陳榮宏安排右側甲狀腺切除。

由於過大的腫瘤增加辨別神經的困難度，因此於手術中也建議病人使用「神經偵測器」協助偵測神經所在位置，潘女術後也恢復良好，沒有發生聲音沙啞的後遺症，頻頻感謝醫師。

陳榮宏表示，甲狀腺位在前頸部並包圍住氣管，同時也包住喉返神經，喉返神經支配人體的聲帶功能，甲狀腺手術患者中約有1%到3%會造成喉返神經受損，導致聲音沙啞。

若是接受甲狀腺手術時神經受傷，輕則聲音沙啞，重則造成呼吸困難，不論哪一種結果都會影響病人術後生活品質，因此於手術中使用神經偵測器，能夠協助醫師判斷神經的所在位置，並且減少受傷的風險。

院方指出，近年來引進神經偵測器，提供民眾更好的手術品質與安全保障，雖目前使用神經偵測器需要自費，通常應用於手術較困難的案例，建議民眾就醫時可以向醫師諮詢，多數甲狀腺腫瘤預後佳，目前治療方式多元，如民眾有甲狀腺相關問題不要拖延，應趕緊就醫診治，避免錯過黃金治療時期。

手術 甲狀腺 腫瘤

延伸閱讀

走路膝蓋痛不欲生 可能是膝關節「蛀洞」

醫美手術應先評估 認證標章強化管理

兒子2度癌症復發！爸求老天爺將病痛轉給他 落寞背影惹鼻酸

女子追劇空檔踏步運動 「啪」的一聲阿基里斯腱斷裂

相關新聞

沙德爾颱風生成！挾東北風雨勢 明起到周五北東防大雨

今年第17號颱風沙德爾生成。氣象局說，位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今生成今年第17號颱風沙德爾，預計周三進入南海，未來...

一部二署共欠全民健保72億元 最快2027年才還完

健保已連續四年收支不平衡，短絀逐年拉大。學者估算今年短絀粗估已達到736億元，為謀健保永續，明年可能會漲費率和加收部分負...

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

台鐵簡訊指出，2143次區間車07:53於中壢站東下3股，旅客侵入路線被進站列車撞擊1人死傷事故，目前以西線單線行車，已...

沙德爾颱風估今生成！降雨熱區看這 下周可能還有颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，颱風沙德爾將生成，明後天留意東部雨勢。另外不排除下周還有颱風。

退休郵差抗議領嘸50萬退休金 中華郵政：是全國性規定

近30名中華郵政退休人員，上午在郵政總局外抗議郵政年終慰問金停發十年，希望比照其它中華電信等公營機關補發，估算每人約可拿...

婦女作息不正常 痔瘡急性發作釀脫肛

高雄一名30多歲已婚婦女，解便時常受痔瘡困擾，10月連假期間又因生活作息不正常、便祕，使病情加劇，出力解便產生脫肛，痔瘡...

賣水果阿嬤搬重物右腳無力 竟是神經腫瘤惹禍

在屏東擺水果攤的60歲郭阿嬤，8月時從機車搬下4箱、18公斤水果時，忽然感到右腳痠麻痛，回到家右腳已經無法抬起，嚇得趕快...

她長期偏頭痛、鼻塞 看了這一科才改善

一名46歲女性過去一年多受偏頭痛之苦，有時甚至會痛到淚流不止，但看過多科都未能改善。經中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科...

塑化劑超標上百倍！立委要求塑膠地墊應列應施檢驗商品

針對市面上常見的塑膠地墊號稱「安全、無毒、乾淨低汙染」，但部分塑化劑檢驗結果卻超標上百倍，立委林淑芬與看守台灣協會於上午...

打不到流感疫苗？ 醫師教3件事抗流感

今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾搶打流感疫苗，有民眾擔心疫苗用罄打不到疫苗，醫師表示，還沒接種流感疫苗的民眾，要牢記戴口罩...

2020桃園媽祖昇天祭 食福宴桌菜訂購明天開跑

許多馬祖鄉親來台移居桃園，使桃園成為馬祖人第二故鄉，今天展示2020桃園媽祖昇天祭活動當天的食福宴桌菜，向鄉親宣傳食福宴...

加護病房裡舉行升旗禮 護理師心意振奮患者復健動力

看過加護病房裡的升旗典禮嗎？台中市亞洲大學附屬醫院的加護病房裡日前在國慶日就上演了這一幕。原來，一名75歲的男患者住院兩...

熱門新聞

「沙德爾」颱風最快今晚生成 周三到周五雨最大

心理測驗／第一眼看到大象或獅子？ 分析你會過哪種婚姻生活

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

台大疫苗又打完！ 醫護爆：衛生局說數量不夠這周不補

全台第2家！好市多北台中加油站今起試營運 每公升省約3元

萊爾富10月21日開賣「極光綠」炫彩醫療口罩 限量3萬盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。