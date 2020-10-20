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上背痛半年竟是胃炎轉移 當心肩背痛也是膽胰警訊

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
書田診所肝膽腸胃科主治醫師康本初提醒，有時候上背痛可能是胃炎的轉移痛。記者邱宜君／攝影
書田診所肝膽腸胃科主治醫師康本初提醒，有時候上背痛可能是胃炎的轉移痛。記者邱宜君／攝影

40多歲的張先生上背部痛了半年，位置就在肩胛骨中間，俗稱「膏肓」的位置。他沒有外傷或運動傷害，痛感也不會因為動作而加劇或減緩，就一直這麼隱隱作痛，他也不知如何是好。後來他參加公司健檢，胃鏡檢查發現有慢性胃炎，開始服藥治療，沒想到上背痛竟然就改善了。

收治這名案例的書田診所肝膽腸胃科主治醫師康本初研判，張先生上背痛應該是胃的轉移痛，因為胃的神經和上背部神經有重疊，雖然大部分胃病患者還是以上腹痛為主，但是有些人也會有上背疼痛的症狀，有時甚至比上腹痛更明顯。

另外，有些膽囊結石造成膽囊發炎，會引起右肩轉移痛，膽囊結石若掉到胰管開口造成疼痛，或是有酒精引起的胰臟發炎問題，也會引起肩胛骨中間的上背痛。

轉移痛和肌肉痠痛怎麼區分？康本初表示，肌肉痠痛經過休息、伸展放鬆、或是服用止痛藥，都會會有所改善，局部按壓會痛，放開就會緩和。但是消化系統的轉移痛就不會因為休息放鬆而改善，也不會因為壓某個部位或肌肉就更痛，反而可能因為飲食油膩、喝酒、喝咖啡而更痛。

康本初提醒，胃炎症狀不明顯，可能只有上腹不適，腹漲、噁心等感覺，胃炎發生後，若還是持續接觸危險因子，如菸酒、高鹽、醃漬飲食等等，或是沒有治療幽門桿菌的感染，就有較高風險會發生胃癌。

如果發現上背痛、肩痛，但適度休息或復健治療後一直沒有改善，或是發現痛感會隨著飲食內容改變、有其他消化相關症狀，建議應持續就醫，進一步檢查，以免錯失早期治療的時機。

背痛 腹痛

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