退休郵差抗議領嘸50萬退休金 中華郵政：是全國性規定

近30名中華郵政退休人員，上午在郵政總局外抗議郵政年終慰問金停發十年，希望比照其它中華電信等公營機關補發，估算每人約可拿到50萬元。對此，中華郵政公司表示，年終獎金辦法是全國性規定。

退休人員召集人林中祺說，郵局已經公司化，沒有正式對外招考，董事會都反應不能停發還停發，應該依公司法規定，郵局實在不合理、實在太乖了，郵務士很辛苦，今天才來抗議。

林中祺說，2012年在馬英九總統任內，民進黨立委管碧玲提案反對，郵政員工年終就莫名其妙停發，該舉動嚴重傷害綠衣天使合法權益，實在無法容忍，所以要挺身而出。

林中祺說，郵務人員每天冒著風雨豔陽，每個月薪資被提撥部分作為退休金，其中也包含退休後的年終獎金，「錢是自己儲蓄的並非無禮強索討要」，更不應該存在國庫，甚至成為人民稅捐。以每人5萬元計算，迄今要十年的期間，每人少領到50萬元。

參與抗議的人員說，今天先以軟性抗議表達訴求，第二步跟第三步分別是去立法院跟行政院，最後一步則是採行政訴訟。

對此，中華郵政人力資源處長鄭至能接受陳情時表示，關於退休員工年終慰問金，是全國一致性規定，收到退休人員的心聲後會轉達給主管單位。