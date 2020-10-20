萊豬進口 消基會發起「拒吃萊克多巴胺」連署活動

蔡英文總統8月28日宣布開放使用萊克多巴胺豬肉與30月齡以上牛肉自明年1月1日進口。消基會今宣布，發起「拒吃萊克多巴胺」連署活動。

消基會指出，截至目前，活動已獲全國家長協會暨校園食安委員會、全國家長會長聯盟、台灣婦少權益關懷協會、財團法人主婦聯盟環境保護基金會、財團法人董氏基金會、台灣優良農業跨域供應鏈整合協會，民間反瘦肉精聯盟，農民聯盟協會，養豬協會等單位的支持。

消基會表示，政府宣布萊豬進口，消基會立即發出聲明稿，強烈表達反對立場，並婉拒出席任何與產地標示相關會議。

消基會表示，站在消費者權益的角度，政府有必要維護品質安全、價格合理的消費環境。消基會並不反對政府在經過審慎評估食品風險前提下，開放美國牛肉或豬肉進口，讓消費者有更多選項。然而，以萊克多巴胺飼養牲畜(牛、豬、火雞)，不但有違動物福利，對消費者健康也存在疑慮。

消基會表示，近來美國肉品供應商為了滿足出口市場之規範，也要求合約農場不再使用萊劑，包括史密斯菲爾德（Smithfield）公司、JBS美國公司、泰森食品（Tyson）以及荷美爾（Hormel）等，已占美豬總產量的62％。關心動物福利的消費者實有必要呼籲生產萊劑的業者停止生產與販售。

台灣毒物學會理事長、高雄醫學大學藥學院毒理學博碩士學位學程教授李志恒表示，用毒理學探討，藥品與食品安全的基本假設不同，藥品被假設是不安全的，故需確認其安全有效後始可上市；食物則相反，除了食品添加物或汙染物需要訂定相關檢測標準外，基本上被假定為安全。萊劑不是藥品，也不是食品中的添加物或汙染物，角色定位不明，在風險評估與管理上顯得突兀。因此，美豬(牛)事件的根本問題就是缺少萊劑的完整風險評估。

由於萊克多巴胺並非牲畜生長必須地要素，且有害動物本身；對於消費者健康影響仍需要更完整的科學數據，因此消基會提出「拒吃萊克多胺」訴求，期待透過全民運動，讓政府正視「民之所欲」，甚至將民眾的聲音作為經貿談判最有利的武器。