快訊

中共可能乘美大選之亂犯台 金融時報作家：百萬兵力才攻得下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬰兒地板塑化劑超標百倍！ 綠委籲全面調查

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林淑芬呼籲，經濟部標準檢驗局應全面針對塑膠地墊、運動墊進行市購調查。圖／本報系資料照
民進黨立委林淑芬呼籲，經濟部標準檢驗局應全面針對塑膠地墊、運動墊進行市購調查。圖／本報系資料照

市面上的塑膠地墊號稱「安全、無毒、乾淨低汙染」，卻被立委揭露部分塑膠地墊的塑化劑含量超標百倍！民進黨立委林淑芬呼籲，經濟部標準檢驗局應全面針對塑膠地墊、運動墊進行市購調查。

林淑芬今與看守台灣協會舉行「第一名的育嬰地板，塑化劑超標上百倍！幼兒安全誰來顧？」記者會。林淑芬表示，她接獲陳情，指LG舒適毯疑似含有超量塑化劑，即在8月中請標檢局對該品項進行檢驗。

標檢局從網路購買LG HAUSYS 品牌舒適毯共兩件、型號PAL7440及PAL082，最終發現PAL7440的BBP含量為0.71%、DEHP含量為39.04%，塑化劑總含量超過限制397倍；PAL082的BBP含量為0.52%、DEHP含量為32.16%，超過塑化劑總含量限制326倍。

林淑芬指出，這兩款型號的塑膠地墊，直到現在仍在市面上發售，更由於單價不高，又屬於大品牌，時常成為一般家庭在家中空間鋪設地墊的選擇，然而產品說明中卻沒有標示材質及添加劑成分。

檢舉人也表示，他曾向國內代理商詢問是否含塑化劑，業者第一時間表示無塑化劑，還提到通過美國floorscore認證，結果經標檢局檢驗，竟然超標，也就是說該商品不僅有添加塑化劑，而且還添加受到管制的磷苯二甲酸酯類塑化劑，而業者竟然還把這樣的商品推廣到幼教空間。

看守台灣協會秘書長謝和霖說明，國內市面上販售的塑膠地磚產品，主要材質雞戶都是PVC，而PVC要製成如塑膠地磚的軟質產品，就一定得添加塑化劑，且比例30~40％者非常常見，甚至有高達60~70％者。寶寶長時間在PVC塑膠地磚上爬來爬去，又吸允手指頭，就會把不論毒性高低，都不該吃的塑化劑吃進去；若室內溫度因爲太陽照射而偏高，塑化劑也有可能揮發而影響室內空氣品質及身體健康。

另外，除了PVC地磚，包括運動墊（瑜珈墊、健身墊），林淑芬辦公室從PC Home販售的數百項瑜珈墊商品，整理出多達38~48種品牌，共74項瑜珈墊商品，含PVC材質者有14項；含PVC且標榜環保、優質或純淨者有8項；疑似PVC者有4項；未標示材質者有4項。

記者會提出4大訴求：首先標檢局影全面針對塑膠地墊、運動墊進行市購調查；塑膠地墊、運動墊應列為檢驗商品；塑膠地墊、運動店應適用商品標示法第十條的標示規定；要求商業司檢討商品標示法第9條之函釋，對於依「商品標示法」標示之商品，其「主要成分或材料」一項應標示足以讓消費者查到其化學式的化學名稱。

塑化劑 林淑芬 瑜珈

延伸閱讀

中國擾我斐濟國慶酒會 綠委批：成「野犬外交」

寶特瓶含塑化劑不能重複使用？真相跟你想的不一樣

農委會預告修法禁養 綠委替惡霸犬請命

「痛痛女孩」民團籲本土研究 國健署：明年中有結果

相關新聞

沙德爾颱風生成！挾東北風雨勢 明起到周五北東防大雨

今年第17號颱風沙德爾生成。氣象局說，位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今生成今年第17號颱風沙德爾，預計周三進入南海，未來...

一部二署共欠全民健保72億元 最快2027年才還完

健保已連續四年收支不平衡，短絀逐年拉大。學者估算今年短絀粗估已達到736億元，為謀健保永續，明年可能會漲費率和加收部分負...

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

台鐵簡訊指出，2143次區間車07:53於中壢站東下3股，旅客侵入路線被進站列車撞擊1人死傷事故，目前以西線單線行車，已...

沙德爾颱風估今生成！降雨熱區看這 下周可能還有颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，颱風沙德爾將生成，明後天留意東部雨勢。另外不排除下周還有颱風。

退休郵差抗議領嘸50萬退休金 中華郵政：是全國性規定

近30名中華郵政退休人員，上午在郵政總局外抗議郵政年終慰問金停發十年，希望比照其它中華電信等公營機關補發，估算每人約可拿...

萊豬進口 消基會發起「拒吃萊克多巴胺」連署活動

蔡英文總統8月28日宣布開放使用萊克多巴胺豬肉與30月齡以上牛肉自明年1月1日進口。消基會今宣布，發起「拒吃萊克多巴胺」...

嬰兒地板塑化劑超標百倍！ 綠委籲全面調查

市面上的塑膠地墊號稱「安全、無毒、乾淨低汙染」，卻被立委揭露部分塑膠地墊的塑化劑含量超標百倍！民進黨立委林淑芬呼籲，經濟...

搭上日本振興國旅 滷肉飯拜月老「台灣氣氛」行程夯

新冠肺炎疫情重挫日本經濟，日本7月底推出振興國旅Go To Travel活...

影／郵政退休人員抗議郵政年終慰問金停發10年

郵政退休人員上午在郵政總局外抗議郵政年終慰問金停發10年，中華郵政退休人員代表林中祺表示要求郵政總局比照其它中華電信等公...

被遺忘的老屋「鐵窗花」也有地方流行？ 看花樣就知從哪來

各種類型的鐵窗花，都可以和基礎變化型結合應用。一如高級訂製服所運用的未必是特殊的裁縫技巧，只要在鈕扣、車縫線等細節統一中求變化，即可產生提升服飾價值的時尚感。基礎的鐵窗形狀中，有時也會填入山巒、花卉或器物造形的線條，藉以柔化鐵窗的剛硬感；也可以將特殊造形視為畫面主題，選擇一到數款幾何圖形作為背景底圖，形成虛實、主從關係鮮明的鐵窗花作品。

走路膝蓋痛不欲生 可能是膝關節「蛀洞」

65歲宋姓婦人半年前跌倒後，走路爬樓梯右側膝關節總隱隱作痛，害怕看醫生在藥局買止痛藥，以及朋友介紹葡萄糖胺來吃，症狀始終...

青峰首度登上文學雜誌封面 兩萬字訪談詩意魅力來源

青峰首度登上文學雜誌，以超過兩萬字的長訪談，揭開他文學式創作風格的起源。這也是有36年歷史的文學雜誌《聯合文學》首次以華人歌詞創作者為主題，深入探究青峰作品的詩意魅力與文學概念來自何方。

熱門新聞

「沙德爾」颱風最快今晚生成 周三到周五雨最大

心理測驗／第一眼看到大象或獅子？ 分析你會過哪種婚姻生活

免排隊就能吃「阜杭豆漿」 7-ELEVEN推聯名經典飯糰

全家提拉米蘇霜淇淋好評回歸 隨買跨店取限時2支59元

台大疫苗又打完！ 醫護爆：衛生局說數量不夠這周不補

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。