嬰兒地板塑化劑超標百倍！ 綠委籲全面調查

市面上的塑膠地墊號稱「安全、無毒、乾淨低汙染」，卻被立委揭露部分塑膠地墊的塑化劑含量超標百倍！民進黨立委林淑芬呼籲，經濟部標準檢驗局應全面針對塑膠地墊、運動墊進行市購調查。

林淑芬今與看守台灣協會舉行「第一名的育嬰地板，塑化劑超標上百倍！幼兒安全誰來顧？」記者會。林淑芬表示，她接獲陳情，指LG舒適毯疑似含有超量塑化劑，即在8月中請標檢局對該品項進行檢驗。

標檢局從網路購買LG HAUSYS 品牌舒適毯共兩件、型號PAL7440及PAL082，最終發現PAL7440的BBP含量為0.71%、DEHP含量為39.04%，塑化劑總含量超過限制397倍；PAL082的BBP含量為0.52%、DEHP含量為32.16%，超過塑化劑總含量限制326倍。

林淑芬指出，這兩款型號的塑膠地墊，直到現在仍在市面上發售，更由於單價不高，又屬於大品牌，時常成為一般家庭在家中空間鋪設地墊的選擇，然而產品說明中卻沒有標示材質及添加劑成分。

檢舉人也表示，他曾向國內代理商詢問是否含塑化劑，業者第一時間表示無塑化劑，還提到通過美國floorscore認證，結果經標檢局檢驗，竟然超標，也就是說該商品不僅有添加塑化劑，而且還添加受到管制的磷苯二甲酸酯類塑化劑，而業者竟然還把這樣的商品推廣到幼教空間。

看守台灣協會秘書長謝和霖說明，國內市面上販售的塑膠地磚產品，主要材質雞戶都是PVC，而PVC要製成如塑膠地磚的軟質產品，就一定得添加塑化劑，且比例30~40％者非常常見，甚至有高達60~70％者。寶寶長時間在PVC塑膠地磚上爬來爬去，又吸允手指頭，就會把不論毒性高低，都不該吃的塑化劑吃進去；若室內溫度因爲太陽照射而偏高，塑化劑也有可能揮發而影響室內空氣品質及身體健康。

另外，除了PVC地磚，包括運動墊（瑜珈墊、健身墊），林淑芬辦公室從PC Home販售的數百項瑜珈墊商品，整理出多達38~48種品牌，共74項瑜珈墊商品，含PVC材質者有14項；含PVC且標榜環保、優質或純淨者有8項；疑似PVC者有4項；未標示材質者有4項。

記者會提出4大訴求：首先標檢局影全面針對塑膠地墊、運動墊進行市購調查；塑膠地墊、運動墊應列為檢驗商品；塑膠地墊、運動店應適用商品標示法第十條的標示規定；要求商業司檢討商品標示法第9條之函釋，對於依「商品標示法」標示之商品，其「主要成分或材料」一項應標示足以讓消費者查到其化學式的化學名稱。