快訊

中共可能乘美大選之亂犯台 金融時報作家：百萬兵力才攻得下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被遺忘的老屋「鐵窗花」也有地方流行？ 看花樣就知從哪來

聯合新聞網 / 文／辛永勝、楊朝景
圖／馬可孛羅文化提供
圖／馬可孛羅文化提供

除了自行設計的圖案，鐵工師傅也會依照早年的傳統紋樣製作。這些廣泛用於民間的圖騰，大部分也是由幾何構成，歷經數百至數千年的時代美感考驗，從純粹的視覺美學逐而賦予吉祥意涵，成為備受歡迎的幾何圖式。

例如高雄內門紫竹寺就在石雕、磨石子上大量運用東方文化中的祥雲、卍字、銅錢、方勝紋等裝飾圖騰；鐵窗花中的壽字、雲紋也都是可不斷連續延伸的圖案。信眾從廟宇感受到祥和，也期待家宅同樣平安，因此家中鐵窗紛紛採用類似的設計，祝福家族吉福不斷、永世綿延。此外，深受日本文化影響的台灣民間，也會引用日本和柄（傳統圖樣）加以變化來作為鐵窗圖案，包括麻葉、七寶、箭羽、網代、松皮菱等經典的和風紋樣。當中有些圖案極具深意，例如麻葉是給孩子平安長大的祝福，七寶則有圓滿的意涵。

各種類型的鐵窗花，都可以和基礎變化型結合應用。一如高級訂製服所運用的未必是特殊的裁縫技巧，只要在鈕扣、車縫線等細節統一中求變化，即可產生提升服飾價值的時尚感。基礎的鐵窗形狀中，有時也會填入山巒、花卉或器物造形的線條，藉以柔化鐵窗的剛硬感；也可以將特殊造形視為畫面主題，選擇一到數款幾何圖形作為背景底圖，形成虛實、主從關係鮮明的鐵窗花作品。

這樣的組合方式看似複雜，各家鐵工廠卻各有因應之道。好比台南東區獨棟宅院頗流行的馬車與跳舞窗花，這類須經由衝床而成的圖案在修改上費工耗時，因此將馬車與跳舞窗花視為整扇窗中不隨意變動的主角，於周圍逐一填入各種基礎造形。但是，就算操作模式相同，選用同款圖案的各戶民宅也會因開窗位置、顏色塗刷，而產生截然不同的視覺效果。

圖／馬可孛羅文化提供
圖／馬可孛羅文化提供

我們有一次去嘉義拍攝時，一位對街的住戶好奇前來聊天，他表示自己年輕時曾經營鐵工廠，看我們拍得起勁，就指著對街的窗說：「這種舊鐵窗愈來愈少了，不過上面的圖案其實很多都可以用現成的模具來凹折。」「現成模具」一詞解開我們長期以來的疑惑，原來有些全台可見的圖案之所以風行，正因為當時仰賴鐵工材料行販售的現成模具。就像上烘焙課，即便使用相同的點心模具製作，每個人烤出來的餅乾形狀還是略有不同。

各地的鐵工師傅為了做出更具辨識度的作品，紛紛發揮看家本領，設計出自己擅長施作的圖案；新建屋主在挑選鐵窗花時，偶爾也會參考周邊建築款式，久而久之營造出台灣各地的地緣性流行款式現象。例如高雄、屏東最常見的東方雲紋，祥瑞之氣從廟宇綿延至民宅，塗刷上熟悉的藍綠色油漆，呈現出老屋主口中的古典美；宜蘭當地時而放大、時而縮小的「大亨堡圖案」，雖然類似台北舊城區常見的圓圈閃電組合，卻早已因應當地屋型演變出最適合的樣貌。

我們為了觀察鐵窗花，經常在台灣各地旅行，因此對於地緣性流行款式的感覺更為強烈。時常收到老屋同好分享旅程中拍攝的鐵窗花照片，在對方還沒提供拍攝地點之前，我們總喜歡先從窗花圖案來推測，十之八九都能成功解題，令分享的同好讚嘆不已。

事實上即便我們走遍全台城鄉，也難以徹頭徹尾逛完每條巷弄，也並非每一扇窗都曾親自走訪拍攝。但是從窗上的基礎變化，再對應記憶中曾拍攝過的相似圖案，一幅腦海裡的鐵窗花地圖瞬間繪製完成。從複雜的基礎變化型鐵窗上解構出單元性，是我們喜歡的鐵窗觀察方式，也彷彿能在解構過程中，重現鐵工師傅手工製作的每一道工序。

圖／馬可孛羅文化提供
圖／馬可孛羅文化提供

《老屋顏與鐵窗花：被遺忘的「台灣元素」——承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景》書封 圖／馬可孛羅文化提供
《老屋顏與鐵窗花：被遺忘的「台灣元素」——承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景》書封 圖／馬可孛羅文化提供

※本文摘自《老屋顏與鐵窗花：被遺忘的「台灣元素」——承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景》，作者／辛永勝、楊朝景。

老屋 日本

相關新聞

沙德爾颱風生成！挾東北風雨勢 明起到周五北東防大雨

今年第17號颱風沙德爾生成。氣象局說，位於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓今生成今年第17號颱風沙德爾，預計周三進入南海，未來...

一部二署共欠全民健保72億元 最快2027年才還完

健保已連續四年收支不平衡，短絀逐年拉大。學者估算今年短絀粗估已達到736億元，為謀健保永續，明年可能會漲費率和加收部分負...

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

台鐵簡訊指出，2143次區間車07:53於中壢站東下3股，旅客侵入路線被進站列車撞擊1人死傷事故，目前以西線單線行車，已...

沙德爾颱風估今生成！降雨熱區看這 下周可能還有颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，颱風沙德爾將生成，明後天留意東部雨勢。另外不排除下周還有颱風。

退休郵差抗議領嘸50萬退休金 中華郵政：是全國性規定

近30名中華郵政退休人員，上午在郵政總局外抗議郵政年終慰問金停發十年，希望比照其它中華電信等公營機關補發，估算每人約可拿...

萊豬進口 消基會發起「拒吃萊克多巴胺」連署活動

蔡英文總統8月28日宣布開放使用萊克多巴胺豬肉與30月齡以上牛肉自明年1月1日進口。消基會今宣布，發起「拒吃萊克多巴胺」...

嬰兒地板塑化劑超標百倍！ 綠委籲全面調查

市面上的塑膠地墊號稱「安全、無毒、乾淨低汙染」，卻被立委揭露部分塑膠地墊的塑化劑含量超標百倍！民進黨立委林淑芬呼籲，經濟...

搭上日本振興國旅 滷肉飯拜月老「台灣氣氛」行程夯

新冠肺炎疫情重挫日本經濟，日本7月底推出振興國旅Go To Travel活...

影／郵政退休人員抗議郵政年終慰問金停發10年

郵政退休人員上午在郵政總局外抗議郵政年終慰問金停發10年，中華郵政退休人員代表林中祺表示要求郵政總局比照其它中華電信等公...

被遺忘的老屋「鐵窗花」也有地方流行？ 看花樣就知從哪來

各種類型的鐵窗花，都可以和基礎變化型結合應用。一如高級訂製服所運用的未必是特殊的裁縫技巧，只要在鈕扣、車縫線等細節統一中求變化，即可產生提升服飾價值的時尚感。基礎的鐵窗形狀中，有時也會填入山巒、花卉或器物造形的線條，藉以柔化鐵窗的剛硬感；也可以將特殊造形視為畫面主題，選擇一到數款幾何圖形作為背景底圖，形成虛實、主從關係鮮明的鐵窗花作品。

走路膝蓋痛不欲生 可能是膝關節「蛀洞」

65歲宋姓婦人半年前跌倒後，走路爬樓梯右側膝關節總隱隱作痛，害怕看醫生在藥局買止痛藥，以及朋友介紹葡萄糖胺來吃，症狀始終...

青峰首度登上文學雜誌封面 兩萬字訪談詩意魅力來源

青峰首度登上文學雜誌，以超過兩萬字的長訪談，揭開他文學式創作風格的起源。這也是有36年歷史的文學雜誌《聯合文學》首次以華人歌詞創作者為主題，深入探究青峰作品的詩意魅力與文學概念來自何方。

熱門新聞

「沙德爾」颱風最快今晚生成 周三到周五雨最大

心理測驗／第一眼看到大象或獅子？ 分析你會過哪種婚姻生活

免排隊就能吃「阜杭豆漿」 7-ELEVEN推聯名經典飯糰

全家提拉米蘇霜淇淋好評回歸 隨買跨店取限時2支59元

台大疫苗又打完！ 醫護爆：衛生局說數量不夠這周不補

台鐵中壢站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞 雙向皆有延誤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。