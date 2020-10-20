被遺忘的老屋「鐵窗花」也有地方流行？ 看花樣就知從哪來

除了自行設計的圖案，鐵工師傅也會依照早年的傳統紋樣製作。這些廣泛用於民間的圖騰，大部分也是由幾何構成，歷經數百至數千年的時代美感考驗，從純粹的視覺美學逐而賦予吉祥意涵，成為備受歡迎的幾何圖式。

例如高雄內門紫竹寺就在石雕、磨石子上大量運用東方文化中的祥雲、卍字、銅錢、方勝紋等裝飾圖騰；鐵窗花中的壽字、雲紋也都是可不斷連續延伸的圖案。信眾從廟宇感受到祥和，也期待家宅同樣平安，因此家中鐵窗紛紛採用類似的設計，祝福家族吉福不斷、永世綿延。此外，深受日本文化影響的台灣民間，也會引用日本和柄（傳統圖樣）加以變化來作為鐵窗圖案，包括麻葉、七寶、箭羽、網代、松皮菱等經典的和風紋樣。當中有些圖案極具深意，例如麻葉是給孩子平安長大的祝福，七寶則有圓滿的意涵。

各種類型的鐵窗花，都可以和基礎變化型結合應用。一如高級訂製服所運用的未必是特殊的裁縫技巧，只要在鈕扣、車縫線等細節統一中求變化，即可產生提升服飾價值的時尚感。基礎的鐵窗形狀中，有時也會填入山巒、花卉或器物造形的線條，藉以柔化鐵窗的剛硬感；也可以將特殊造形視為畫面主題，選擇一到數款幾何圖形作為背景底圖，形成虛實、主從關係鮮明的鐵窗花作品。

這樣的組合方式看似複雜，各家鐵工廠卻各有因應之道。好比台南東區獨棟宅院頗流行的馬車與跳舞窗花，這類須經由衝床而成的圖案在修改上費工耗時，因此將馬車與跳舞窗花視為整扇窗中不隨意變動的主角，於周圍逐一填入各種基礎造形。但是，就算操作模式相同，選用同款圖案的各戶民宅也會因開窗位置、顏色塗刷，而產生截然不同的視覺效果。

圖／馬可孛羅文化提供

我們有一次去嘉義拍攝時，一位對街的住戶好奇前來聊天，他表示自己年輕時曾經營鐵工廠，看我們拍得起勁，就指著對街的窗說：「這種舊鐵窗愈來愈少了，不過上面的圖案其實很多都可以用現成的模具來凹折。」「現成模具」一詞解開我們長期以來的疑惑，原來有些全台可見的圖案之所以風行，正因為當時仰賴鐵工材料行販售的現成模具。就像上烘焙課，即便使用相同的點心模具製作，每個人烤出來的餅乾形狀還是略有不同。

各地的鐵工師傅為了做出更具辨識度的作品，紛紛發揮看家本領，設計出自己擅長施作的圖案；新建屋主在挑選鐵窗花時，偶爾也會參考周邊建築款式，久而久之營造出台灣各地的地緣性流行款式現象。例如高雄、屏東最常見的東方雲紋，祥瑞之氣從廟宇綿延至民宅，塗刷上熟悉的藍綠色油漆，呈現出老屋主口中的古典美；宜蘭當地時而放大、時而縮小的「大亨堡圖案」，雖然類似台北舊城區常見的圓圈閃電組合，卻早已因應當地屋型演變出最適合的樣貌。

我們為了觀察鐵窗花，經常在台灣各地旅行，因此對於地緣性流行款式的感覺更為強烈。時常收到老屋同好分享旅程中拍攝的鐵窗花照片，在對方還沒提供拍攝地點之前，我們總喜歡先從窗花圖案來推測，十之八九都能成功解題，令分享的同好讚嘆不已。

事實上即便我們走遍全台城鄉，也難以徹頭徹尾逛完每條巷弄，也並非每一扇窗都曾親自走訪拍攝。但是從窗上的基礎變化，再對應記憶中曾拍攝過的相似圖案，一幅腦海裡的鐵窗花地圖瞬間繪製完成。從複雜的基礎變化型鐵窗上解構出單元性，是我們喜歡的鐵窗觀察方式，也彷彿能在解構過程中，重現鐵工師傅手工製作的每一道工序。

圖／馬可孛羅文化提供

《老屋顏與鐵窗花：被遺忘的「台灣元素」——承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景》書封 圖／馬可孛羅文化提供

※本文摘自《老屋顏與鐵窗花：被遺忘的「台灣元素」——承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景》，作者／辛永勝、楊朝景。