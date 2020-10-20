走路膝蓋痛不欲生 可能是膝關節「蛀洞」

65歲宋姓婦人半年前跌倒後，走路爬樓梯右側膝關節總隱隱作痛，害怕看醫生在藥局買止痛藥，以及朋友介紹葡萄糖胺來吃，症狀始終未見好轉，看中醫及西醫診所也未改善；最後求助嘉義長庚醫院關節重建科主任黃贊文，發現她罹患「自發性膝關節骨壞死」（俗稱膝關節蛀洞），經人工膝關節置換手術，手術當天就能下床走路，3天後出院，終於擺脫膝蓋疼痛與拄拐杖走路黑暗人生。

宋姓婦人骨壞死進入晚期，X光不僅有空洞塌陷合併關節炎而且還有十字韌帶斷裂，於是採取全人工膝關節置換手術。自發性膝關節骨壞死治療與疾病的病程息息相關，早期治療可避免嚴重後遺症。

黃贊文指出，膝關節骨壞死發生率，不像髖關節股骨頭壞死的發生率那麼高，容易被忽略，且發生原因很多，可能是服用類固醇或者酗酒導致，其中還有部分病人像宋姓婦人一樣原因不明，被稱為「自發性膝關節骨壞死」。文獻指出，自發性膝關節骨壞死發生率女性較男生多（比率約3:1），主要發生位置是膝關節股骨內髁。50歲以上發生率約3.4%，65歲以上就升高到9.4%。

早期Ｘ光檢查，可能看不出明顯變化，常需要核磁共振或核醫骨頭掃描檢查才能確認。不過隨著病情進展，後期X光可看到明顯關節軟骨下空洞（蛀洞），晚期X光會出現空洞塌陷合併關節炎等情況。治療時應先釐清是否因類固醇或酗酒等造成骨壞死，以提早預防其他關節也發生骨壞死的情況。

一般治療分成疾病早期時的非手術治療及後期和晚期時的手術治療。早期X光上未看到空洞，醫師會建議改善日常生活和工作姿勢，減少蹲、跪、上下樓梯負重減輕關節壓力和負擔，透過強化大腿肌肉力量和非類固醇消炎止痛藥改善症狀。