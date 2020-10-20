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沙德爾颱風估今生成！降雨熱區看這 下周可能還有颱風

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
熱低壓預計今天形成「沙德爾」颱風。圖／取自氣象局
熱低壓預計今天形成「沙德爾」颱風。圖／取自氣象局

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，颱風沙德爾將生成，明後天留意東部雨勢。另外不排除下周還有颱風。

彭啟明說，今天仍是東北風型態，和昨天類似，北部東北部雲量略多，早晚仍偶飄雨，而位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓將會在今天發展成 17號颱風沙德爾，將持續通過菲律賓進入南海後，往越南方向前進。

彭啟明表示，颱風雖然對台灣沒有直接威脅，但外圍的水氣，周三將會進入台灣東方海面，而北邊也會有較不穩定的鋒面前緣不穩定南下，兩個系統交會，很容易在東部外海有顯著的共伴鋒面或小的低壓發展。

彭啟明說，影響最強的時間會是在明晚上到周四，北部東北部到東部雨勢都會顯著增多，宜蘭到花蓮北部也要留意可能會有較劇烈的雨勢發展，大環境上的確是有利於這現象發展，但極端的東北部共伴雨勢落在哪，會有多大還需要觀察。

他說，這一波的降雨雖然是以東半邊為主，但有機會雲系移入西半部，中南部預期明後天也會雲量增多，山區有機會有些短暫陣雨，平地也有些機會，但還是比不上東半部，可能會稍微有些毛雨，稍微潤濕一下。

彭啟明表示，東北部的雨勢有機會在周四晚到周五上半天逐步緩和，而後續是周五開始東北風將逐步增強，周末兩天北方較乾冷空氣南下，颱風外圍環流北上的水氣也顯著減少，只剩下東北風迎風面仍有些地形陣雨，但北部東北部則有陽光出現機會，這是北部東北部到東半部睽違已久陽光出現的可能，不過就要留意晴朗加上有些冷空氣，早晚輻射冷卻效應較強。

他說，周五開始到周末或到下周一，就要留意北部的低溫可能會有更多地方降到20度以下，甚至空曠地區出現17到18度的機會，會和目前相比有點涼意，日夜溫差變大，北部的朋友要留意穿著的增加，中南部雖然不像北部那麼明顯，也會感受到些微差別，但溫度上南北仍有不小的落差。

彭啟明表示，中南部這幾天的空氣品質仍略差，午後的光化反應，很容易誘發本地各種污染物的反應，有利於臭氧及細懸浮微粒的產生，周五開始東北風增強，也要留意可能有境外污染物影響台灣，尤其目前中國北方有許多霾害區域，很有機會順著東北風南下，要稍微留意。

彭啟明說，下周仍將維持東北風的天氣，菲律賓東方海面仍有利於低壓發展，不排除還有颱風生成的機會。今年由於颱風沒有侵襲台灣，全台整體平均而言，降雨顯著偏少，水資源調度也帶來很大壓力。

他表示，九月時的長期預測，就有提到十月中上旬到中下旬，是有兩波降雨的可能，甚至有颱風接近，前兩周這波的雨勢的確對北部的翡翠水庫有顯著降雨，但其他則是日不敷出，接下來就看明後天這波，但還是需要更多的進帳才有用，過了這幾波要有更顯著的降雨可能性就越來越低了。

彭啟明 颱風 菲律賓 天氣動態

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