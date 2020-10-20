沙德爾颱風將生成！明起水氣增 北東有雨中南部雲量多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，「沙德爾」颱風將生成，明起水氣增多，慎防共伴效應帶來降雨。另周五微弱冷空氣南下，早晚稍有寒意。

吳德榮說，今晨2時中央氣象局潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，即將發展成沙德爾颱風，今晚通過呂宋島，明晨進入南海。

最新歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式模擬路徑亦顯示，其路徑的分布以通過呂宋島，再偏西進入南海的機率為最高。然而潛勢預測圖與系集模式模擬皆顯示，其預測路徑有不確定性，或偏南？或偏北？卻是與東北風產生共伴效應強弱的關鍵，應持續觀察。

吳德榮說，今東北風水氣略減、氣溫微升；大台北山區及東半部仍有局部短暫雨，大台北平地偶零星飄雨；桃園多雲時晴、新竹以南則是晴朗穩定的天氣。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

今日各地平地氣溫北部20至26度、中部20至34度、南部20至34度、東部20至31度。

吳德榮說，明、周四共伴效應致使東北風水氣增多；明北部、東半部及屏東轉有局部雨；中南部雲量漸增。周四北部及東半部有局部雨，中南部亦有局部短暫雨的機率、山區較平地明顯，各地氣溫下降。明日、周四北部、東半部局部地區有較大雨勢，應注意。

他表示，白天起水氣逐漸減少；各地為雨後多雲的天氣。周六至下周一各地將出現連續3日，晴朗穩定、秋高氣爽的天氣。

吳德榮說，周五有一股微弱冷空氣南下，周末各地白天陽光下舒適、早晚因輻射冷卻加成，稍有寒意，清晨平地最低溫約降至16至18度，早出晚歸應注意。