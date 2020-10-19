尖端醫攜手花蓮慈濟 攻實體癌細胞治療

「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」通過後，尖端醫與花蓮慈濟醫院共同合作積極發展細胞治療，繼去年獲准的「實體癌第四期」的細胞治療計畫後，今年再拿到提供第一至三期實體癌核可。

尖端醫表示，去年8月與花蓮慈濟合作取得全台第3張「實體癌第四期」的細胞治療計畫，適應症為肺癌、食道癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤與腎臟癌等8項癌症。

衛福部日前再通過尖端醫與花蓮慈濟醫院合作的特管辦法治療癌症申請案，提供第一至三期實體癌「自體免疫細胞治療（CIK）」，適應症包括肺癌、肝癌、食道癌、胃癌等6大項。

依衛福部6月公布「108年國人十大死因排行榜，5萬232人癌逝創新高，其中肺癌、肝癌、大腸癌為「奪命三癌王」。尖端醫除先前通過的第4期實體癌治療外，此次新增一至三期癌症治療，治療應用涵蓋整個癌症期程。

尖端醫董事長蘇文龍表示，為搶攻細胞治療商機，增加細胞治療項目，尖端醫積極擴增細胞產能製所，目前擁有2座已獲衛福部函覆認可「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）實驗室。