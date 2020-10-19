石二鍋生意為何那麼好？ 網曝「2大關鍵」成功抓住顧客的心

天氣逐漸轉涼，不少人喜歡吃火鍋來暖身子，對此一名網友表示，連鎖火鍋店石二鍋每到用餐時刻，排隊人潮總是絡繹不絕，讓他不禁好奇「為何石二鍋的生意這麼好」，問題曝光後，鄉民也指出其關鍵優勢，更被人封為「王品集團最有競爭力的品牌」。

原PO在PTT發文寫道，天氣開始轉冷想說能去吃火鍋，於是拿出手機點開石二鍋的APP取號，「沒想到候位30組算少的，有幾家的候位組數近百甚至破百，誇張的是，士林新開那家要等200組以上，為何石二鍋的生意這麼好啊？」

貼文一出，網友認為「價格親民」、「品質穩定」為兩大主因，「品質穩定，用餐環境乾淨舒適」、「算王品裡平價的品牌，環境好服務也不錯」、「肉多便宜品質好」、「CP值高，沒有一家小火鍋品質能跟它打」、「價錢以品質來說滿划算的」、「王品集團最有競爭力的品牌」。

但也有人表示，「200組進場到底幾點了？吃個鍋有必較這樣嗎？」、「碰到這種我就不吃了，吃個飯那麼累」、「吃個飯可以自找麻煩成這樣，現代人是怎麼了」。