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新北登革熱疫情燒到林口 五旬男確診

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
疾管署防疫人員於新北市林口區本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員於新北市林口區本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。圖／疾病管制署提供

新北市登革熱疫情持續擴大，新北市林口區也出現今年首起病例。衛福部疾管署今公布新增一例本土登革熱病例，為新北市林口區中湖里50多歲男性，發病兩周以來多次就醫，10月15日確診。

疾管署指出，這名50多歲男性近期無出國史，10月5日至15日因肌肉關節痛、四肢無力及頭暈症狀多次就醫，10月15日接受登革熱快篩呈現陽性，經通報檢驗確診感染第一型登革熱。

個案平時活動地以林口區中湖里住家、南勢里工作地為主，他也經常前往工作地附近菜園種菜。個案近期雖無三峽區或蘆洲區活動史，但因他也是感染登革熱型別為第一型，將進一步調查，以釐清感染源。

衛生單位於接獲本案通報後，已前往個案住家及活動地周邊進行各項防治工作，包括疫情調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教。個案之同住與非同住接觸者共7人，目前均無疑似症狀，其中6人檢驗結果為陰性，1人檢驗中；社區監測將持續至11月5日。

最近陰雨綿綿，疾管署提醒，民眾務必將戶外容器積水倒掉、澈底清除。若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

疾管署統計，66例登革熱本土病例有46例居住新北市，包括三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區、樹林區及林口區各1例。另有20例居住桃園市，包括桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例。另有60例境外移入登革熱病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為主。

登革熱 林口

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