新北登革熱疫情燒到林口 五旬男確診

新北市登革熱疫情持續擴大，新北市林口區也出現今年首起病例。衛福部疾管署今公布新增一例本土登革熱病例，為新北市林口區中湖里50多歲男性，發病兩周以來多次就醫，10月15日確診。

疾管署指出，這名50多歲男性近期無出國史，10月5日至15日因肌肉關節痛、四肢無力及頭暈症狀多次就醫，10月15日接受登革熱快篩呈現陽性，經通報檢驗確診感染第一型登革熱。

個案平時活動地以林口區中湖里住家、南勢里工作地為主，他也經常前往工作地附近菜園種菜。個案近期雖無三峽區或蘆洲區活動史，但因他也是感染登革熱型別為第一型，將進一步調查，以釐清感染源。

衛生單位於接獲本案通報後，已前往個案住家及活動地周邊進行各項防治工作，包括疫情調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教。個案之同住與非同住接觸者共7人，目前均無疑似症狀，其中6人檢驗結果為陰性，1人檢驗中；社區監測將持續至11月5日。

最近陰雨綿綿，疾管署提醒，民眾務必將戶外容器積水倒掉、澈底清除。若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

疾管署統計，66例登革熱本土病例有46例居住新北市，包括三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區、樹林區及林口區各1例。另有20例居住桃園市，包括桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例。另有60例境外移入登革熱病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為主。