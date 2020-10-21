三明治世代 獨享不如同樂『5G好速成双』省最多

文 / 王祥非

圖／Shutterstock 提供
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高速運轉的世代，為滿足一家大小多元的超高速上網需求，又不想花費太多費用，精打細算的你，現在有更好的選擇了！有電信業者推出「5G好速成双」優惠方案，將｢5G+WiFi 6旗艦版+1Gbps光纖網路｣一次打包，一起辦月租只要41折起。

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三明治世代最需要的新科技
目前台灣民眾最常使用的通訊高速網路，主要是行動網路、有線寬頻網路及WiFi上網，其中5G、WiFi 6是討論度最高的新技術，許多人引頸期盼。但目前1Gbps光纖寬頻網路每月就要上千元，還得購買數千元的高速路由器，才能享受超高速WiFi無線上網，費用負擔龐大。

Toy／攝影
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台灣大哥大率全台之先，將大受歡迎的「4G好速成双｣升級為「5G好速成双」，並搭配WIFI 6機種，用戶不需自行購買並外接設備，立刻省去兩千多的配備購買費。

Wi-Fi 6比起 Wi-Fi 5，採用新的多點傳輸技術(MU-MIMO)，讓更多人可以同時高速連網，傳輸量更快更穩，不論是在家工作、打電玩、享受數位串流影音，家中成員都能享受超高速上網需求，費用、時間成本省更多。

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聰明省X網路組合最佳解
台灣大哥大「5G好速成双」，提供3個組合：「5G好速成双 5G+200Mbps光纖」，月付1399元，可享行動上網不降速吃到飽+200Mbps光纖上網吃到飽、網內語音免費，及網外免費語音220分鐘/市話110分鐘優惠。

「5G好速成双5G +1Gbps」，月付1599元，即可行動上網不限速吃到飽+1Gbps光纖上網吃到飽、網內語音免費及網外免費語音300/市話150分鐘優惠，若選擇綁約48個月還可$0帶走Apple TV。

其中「5G行動+光纖1Gbps+WiFi 6」專案，不論是月租費、送的免費通話費內容、或贈品 總價值都是業界最高，讓使用者能用最佳網路組合，聰明省下更多。

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加碼好禮送最多

體貼三明治世代的生活、工作需求，現在申辦「5G好速成双」方案，還可獲贈加碼「影音3好禮」、「momo幣或Nest Mini智慧音箱2選1」、「做工的人全套數位版」及「GeForce NOW 雲端遊戲前六個月免費體驗」，109年10月31日前，還有5G熱點無限享。

圖／台灣大哥大 提供
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台灣大哥大「5G好速成双」方案，詳情可上網：
https://www.taiwanmobile.com/content/event/5G_double_play/

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