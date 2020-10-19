許郁淇水彩個展「千顏萬語」 歡迎民眾自由參觀

從事金融投資業非科班出身的許郁淇，東海外文系畢業，於2013年因親睹水彩大師楊治瑋揮灑寫意的示範得到啟發，從此開始浸淫於水彩繪畫之樂。2014年起加入已名響國際的簡忠威老師的畫室，接受大師專業訓練，展開另一段水彩學習的歷程。她表示簡老師在上課中除了給予技術指導，對學生提升美學、提高眼界、追求卓越的要求對她影響極深。2018年初在淡水牧師樓舉行第一次水彩個展「拜訪春天」，好評不斷，40幅畫作幾乎銷售一空。

許郁淇除了投資業務更熱心公益，擔任政治大學雄鷹籃球校隊後援會的執行秘書，協助該會的募款及行政業務，她表示每天下班後拿起畫筆創作即是她一天當中最放鬆的時刻。每到放假，便跟著友人到處寫生或看展，現在只要出門就帶著紙、筆，畫下眼睛所見感興趣的人事物，「畫畫帶給我很多樂趣，也改變我的人生。」

許郁淇作品自然奔放，不具匠氣，恣意不雕琢筆法的畫作裡還會添加入自己許多的想像，引人入勝。

許郁淇目前正在郭木生文教基金會舉辦第二次水彩個展「千顏萬語」，想透過各種色彩與畫筆表達自己心中的千言萬語! 展期10/12(一) ~ 10/31(六) 共展出41幅畫作，歡迎民眾自由參觀。