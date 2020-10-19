新北市登革熱又擴散 林口也有病例
疾病管制署今天公布，新增1例本土登革熱病例，為新北市林口區中湖里50多歲男性，近期無出國史，也與目前有疫情的三峽、蘆洲無關，感染源待釐清。
衛生福利部疾病管制署晚間公布，台灣新增1例本土登革熱病例，為新北市口區男性。10月5日至15日因肌肉關節痛、四肢無力及頭暈症狀多次就醫，10月15日就醫時進行登革熱NS1快篩呈現陽性，經通報檢驗確診感染第一型登革熱。
疾管署副署長莊人祥表示，個案平時活動地以林口區中湖里住家及南勢里工作地為主，並經常前往工作地附近菜園種菜。個案近期雖無三峽區或蘆洲區活動史，但因感染登革熱型別為第一型，將進一步調查以釐清感染源。
截至目前個案的同住與非同住接觸者共7人均無疑似症狀，其中6人檢驗結果為陰性，1人檢驗中；社區監測將持續至11月5日。
疾管署統計，國內今年截至目前累計66例登革熱本土病例，46例居住新北市（三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區、樹林區及林口區各1例），20例居住桃園市（桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例）；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。
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