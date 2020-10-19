醫美手術應先評估 認證標章強化管理

「做醫美前務必先做健康評估，有心臟病、高血壓、糖尿病等在麻醉時有一定風險！」衛福部次長石崇良19日參加與醫策會合辦的AMCQC「診所美容醫學品質認證標章」認證典禮提醒，不是每個人都適合做醫美手術，此次認證標章意味著「醫療、管理、安全」，希望讓民眾能選擇88間經品質認證的醫美診所。

醫美前先評估健康

台灣整形外科醫學會理事長陳錫根指出，包括心臟病、高血壓、糖尿病等慢性病，都與美容醫學的風險評估相關，「麻醉照護的過程，民眾不易了解，藉由認證的把關，就可降低風險的發生。」民眾在接受美容醫學手術時，往往為了選擇機構而徬徨失措，AMCQC認證除供民眾參考，也呼應學會期望，把正確的整形醫美資訊傳播給民眾。

「『美容醫學』在美容之前更是醫學，是醫療行為，安全第一！」陳錫根提醒，從事美容醫學手術者都是專業醫師，但業者不能只顧著賺錢，而枉顧消費者健康狀況；「例如有人請了7天假，想把醫美從頭做到腳，但有些大手術相隔時間太近，會來不及恢復，造成就診者的風險。」

台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜也指出，許多民眾將雷射及針劑注射美容作為日常保養的一環，處置風險看似不高，但相關醫療糾紛卻屢登新聞版面，透過認證能給予民眾多一分保障。台灣麻醉醫學會理事長陳坤堡則強調，適當的鎮靜或麻醉卻是可以讓受治者得到更高品質的照護，藉由醫美品質認證，可降低風險發生率。

醫療、管理、安全

「『認證』就是要協助民眾辨識優質診所！」石崇良表示，「診所美容醫學品質認證標章」由「醫療、管理、安全」等3大要素構成，AMCQC的A意指「優質、讓人安全放心、專業的醫療保證」，期望民眾在尋求美麗的同時，能參考通過認證的診所名單，選擇認證標章，讓醫美多一分安全保障，提升我國整體美容醫學品質。

「要提升台灣醫療品質的國際形象，愈來愈受重視的美容醫學是其中的重要代表！」醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長林啟禎表示，將持續辦理美容醫學品質認證，更鼓勵88家診所可進一步挑戰「卓越機構美容醫學品質認證」，展現照護品質的成效與成果，「做到彰顯超越民眾期待的『魅力品質』！」

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