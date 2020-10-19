全台第2家！好市多北台中加油站今起試營運 每公升省3元

好市多在台灣第14家分店，位於台中市北屯區的北台中店，將於年底正式開幕。今（19日）加油站搶先試營運，吸引眾多會員嚐鮮前往加油。先前好市多曾表示，北台中店開幕後希望能達到紓解原本台中店人潮的目標，因為是台中的第2家分店，保守預估將帶來5萬新會員辦卡。

好市多北台中店加油站是繼中壢之後全台第二家好市多加油站，全站共有24台加油機，使用中油油品，提供98無鉛、95無鉛、超級柴油，除了擁有佔地頗為寬敞的加油區，可提供24台車同時加油互相不影響之外，最大優勢是提供比中油、台塑加油站每公升便宜3元左右的超划算油價，使用好市多聯名卡加油還有3%高回饋。全站採全自助加油，須先掃描會員卡確認會員資格，沒有聯名信用卡的會員，則需先至各賣場或北台中店臨時辦卡處購買購物儲值卡才可加油。