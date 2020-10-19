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全台第2家！好市多北台中加油站今起試營運 每公升省3元

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全台第2家 好市多北台中加油站今起試營運 每公升省3元

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
好市多北台中店加油站10月19日開始試營運，23日正式開幕。圖／摘自COSTCO 好市多 消費經驗分享區
好市多北台中店加油站10月19日開始試營運，23日正式開幕。圖／摘自COSTCO 好市多 消費經驗分享區

好市多在台灣第14家分店，位於台中市北屯區的北台中店，將於年底正式開幕。今（19日）加油站搶先試營運，吸引眾多會員嚐鮮前往加油。先前好市多曾表示，北台中店開幕後希望能達到紓解原本台中店人潮的目標，因為是台中的第2家分店，保守預估將帶來5萬新會員辦卡。

好市多北台中店加油站是繼中壢之後全台第二家好市多加油站，全站共有24台加油機，使用中油油品，提供98無鉛、95無鉛、超級柴油，除了擁有佔地頗為寬敞的加油區，可提供24台車同時加油互相不影響之外，最大優勢是提供比中油、台塑加油站每公升便宜3元左右的超划算油價，使用好市多聯名卡加油還有3%高回饋。全站採全自助加油，須先掃描會員卡確認會員資格，沒有聯名信用卡的會員，則需先至各賣場或北台中店臨時辦卡處購買購物儲值卡才可加油。

好市多表示，相較於中壢加油站，大台中開車的人口更多，設置加油站除了吸引民眾辦卡，預計也能提升會員來店的頻率、次數。北台中店加油站將於10月23日正式開幕。

19日好市多北台中店加油站油價，每公升較中油加油站油價低約3元左右。記者黃筱晴／攝影
19日好市多北台中店加油站油價，每公升較中油加油站油價低約3元左右。記者黃筱晴／攝影
全站採全自助加油，須先掃描會員卡確認會員資格，並使用聯名信用卡或購物儲值卡付款。圖／摘自COSTCO 好市多 消費經驗分享區
全站採全自助加油，須先掃描會員卡確認會員資格，並使用聯名信用卡或購物儲值卡付款。圖／摘自COSTCO 好市多 消費經驗分享區
好市多北台中店位於台中市北屯區敦富路366號。圖／摘自好市多官網
好市多北台中店位於台中市北屯區敦富路366號。圖／摘自好市多官網

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