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中風恐引發失智症 新指標可預測風險

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗表示，D型胺基酸氧化酶有望成為預測中風後失智的生物指標。(photo by臧品安／台灣醒報)
國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗表示，D型胺基酸氧化酶有望成為預測中風後失智的生物指標。(photo by臧品安／台灣醒報)

發現中風後失智症預知生物標記，有望用來預測失智症風險！國衛院19日發表研究成果，發現中風後罹患失智症病患血漿中D型胺基酸氧化酶(D- DAO)的濃度，較中風後無失智症的病患或健康者顯著增高，有望成為中風後失智症的獨立標記，未來或許可用來預測失智風險，以及研發中風後失智症的相關治療藥物。

中風導致失智發作提前

國際研究報告指出，中風病人得到中風後失智症的機率約30％。國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗指出，腦中風為血管性失智症的危險因子，有三分之一的腦中風患者會伴隨認知功能障礙，且復發性腦中風後失智症的發生率高達41.3%；腦中風會導致失智症的發作提前，「可能從70歲提前至65歲。」

研究團隊發現，中風後罹患失智症病患血漿中D型胺基酸氧化酶(D-amino acid oxidase, DAO)的濃度，較中風後無失智症的病患或健康者顯著增高，有望成為預測中風後失智的生物指標。當缺血或出血性腦中風發生，會誘發神經元產生過氧化物酶體生物源，血液中的DAO濃度可能因此增高，導致氧化壓力反應，加速細胞破壞，進而引發失智症。

研究分析20名中風後失智症患者、53名中風後無失智症患者與71名健康對照者，發現腦中風以後失智症患者血漿中的DOA濃度顯著增高，是正常濃度的1.5到2倍，而且DOA濃度越高的患者，後來的認知功能越差。近一步分析發現，患者血中DOA濃度只要超過325個單位（ng/ml），就有高達75％機率可能罹患失智。

有望預測失智症風險

劉玉麗表示，研究團隊會持續進行研究驗證，期盼未來應用於預測失智症風險、診斷腦部血管性病灶的嚴重程度、應用到失智症病患的分類、提供血管性失智症早期診斷等，以及幫助研發血管性失智症相關治療藥物。

「隨著醫療進步，腦中風的死亡率逐年下降，但中風造成的腦部退化常被忽略。」林口長庚醫院失智症科主任陳怡君表示，中風與失智症應一同關注，並提醒民眾目前失智症尚未有有效的治療藥物，因此預防失智症非常重要，應及早戒菸戒酒、控制三高，不僅可預防中風、心血管疾病等，也可預防失智症的發生。

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失智症 腦中風 患者

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