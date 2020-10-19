第一屆醫美診所認證 88家獲金標章

過去醫美診所醫糾不斷，衛福部醫事司為加強品質，推出「診所美容醫學品質認證」。今由衛福部與醫策會共同舉行第一屆「診所美容醫學品質認證授證典禮」，共88家醫美診所獲得認證，取得金色標章，民眾就醫時可作為參考。

衛福部次長石崇良表示，衛福部前年實施特管法，針對實施削骨、全身拉皮、大量抽脂、義乳植入等七大美容手術須由特定專科醫師執行。至於針劑等微整型風險雖然較低，但為了提升就醫品質，今年也推出「診所美容醫學品質認證」機制。

台灣麻醉學會理事長陳坤堡表示，我國醫美技術不亞於韓國，但診所品質良莠不齊，透過評鑑、認證等於由政府幫忙背書，在國際醫療上也能有競爭力。

今年於五月及七月共辦理兩次認證，參與診所家數共有122家，通過認證的診所有88家，整體通過率約為72%。認證針對包括麻醉安全、用藥安全、感染管制、就醫隱私權維護，以及是否做到告知同意、收費透明等進行查核，若通過查核則可取得效期三年的認證資格。

衛福部醫事司司長劉越萍說，透過認證及標竿學習，可讓醫美診所的品質趨於完善，而通過認證的診所在疫情結束後可代辦醫美簽證，相信未來會越來越多診所參與。