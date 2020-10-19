外來種蝸牛桃園現蹤 特生中心：對生態作物影響小

從事科學教學與研究，成立桃園華陞自然科學教育中心的華順發表示，10月初在虎頭山腳下發現外來物種「馬丁氏鱉甲蛞蝓」的蹤跡，擔心影響本土蝸牛與作物生長，已將其中一隻送往行政院農業委員會特有生物研究保育中心鑑定。

華順發說，生活在陸地上的貝類，統稱為陸生蝸牛，有部分陸生蝸牛經長時間演化，貝殼退化至完全消失不見，被稱之為「蛞蝓」。若僅退化成一小片如指甲狀的殼板，造成身體無法完全縮入，甚至是部分身體被殼包住，則為「半蛞蝓」。

日前華順發在桃園虎頭山偶然發現一隻與一般蝸牛不同，是肉包住殼的生物，他認為似乎是外來種「馬丁氏鱉甲蛞蝓」，該物種在國外危害大量農作物，他擔心若在台灣散布開來會影響生態，已將一隻樣本送往特生中心確認品種。

華順發指出，馬丁氏鱉甲蛞蝓在1893年首次在柬埔寨被發現，後來鄰近的中國、日本、菲律賓等地陸續出現，在2017年入侵夏威夷時引起恐慌，曾有大片木瓜、山葵作物遭破壞的案例，雖然入侵國內不一定會危害相同物種，但需審慎處理。

對此，特有生物研究保育中心博士蔡奇立回應，能確定該隻鍋牛為「巨盾蛞蝓」，屬於外來種。由於寄送過程有擠壓到殼，目前無法進行抽剪一塊肉做DNA鑑定，待養殖一段時間才能再進行檢驗。

蔡奇立表示，台灣目前的蝸牛種類約有300多種，其中7成為台灣特有種，不過外來種的棲息地與特有種不重疊，不會有相斥的狀況。他解釋，外來種多經由貨運的園藝花木入境，常出現在人類生活圈中，而台灣特有種則多半生活在山區，一般民眾較少見。